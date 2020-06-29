議員批招商假象 侯友宜：今年1500億沒問題

新北去年宣布招商達到1125億，並創造2萬7000個就業機會，民進黨新北議會黨團多名議員今在市政總質詢指出，新北經濟狀況並非樂觀，拚經濟還有許多空間。新北市長侯友宜表示，目前招商金額已達1016億元，今年1500億元招商目標沒有問題。

市議員羅文崇、陳文治、陳世榮針對招商引資提出質詢，陳文治說，先前中美貿易大戰、台商回流，依經濟部投資台灣3大方案統計，新北在6都只排名倒數第2。經發局長何怡明說，新北計算實質投資金額，中央則是融資貸款金額。

羅文崇指出，去年號稱可創造2萬7000個就業機會，但新北去年失業人口卻高於前年，失業率也較全國平均高，可見招商工作還需要再加強。陳世榮也表示，工業區立體化也造成工業區土地上漲。

侯友宜表示，今年擴大招商規模，雖然遇到新冠肺炎疫情，但訂出1500億元的招商目標，就會全力拚經濟，目前已達到1016億，預計創造4萬1000個工作機會。

侯友宜也說，新北工業區立體會有26件，另外14件審核中，會持續以招商一條龍方式，提供單一窗口解決廠商問題，而台商回流投資，使得全國工業區土地皆有上揚趨勢，新北上揚幅度還是低於其他縣市。

不過今年因為疫情也導致青年失業，侯友宜說，配合中央「青年就業獎勵計畫」新北也推動協助方案，若畢業生2年內無法就業，可領尋職津貼最高1萬5000元，也可選擇職業訓練費用補助最高2萬元。