快訊

遭吳秉叡「鎖喉功」勒頸 洪孟楷怒：你想殺人嗎

錢櫃大火懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李眉蓁競選總幹事傳江玲君接任 人事預計明天正式公布

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
曾任高雄縣議員、立委及行政院南部聯合服務中心前執行長江玲君，據傳將出任國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的競選總幹事。圖／取自江玲君臉書
曾任高雄縣議員、立委及行政院南部聯合服務中心前執行長江玲君，據傳將出任國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的競選總幹事。圖／取自江玲君臉書

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊幹部尚未公布，引發關注。前副市長李四川表示不會挑大梁成為輔選幹部。據了解，李眉蓁競選總幹事可能由前立委江玲君出任，江玲君今受訪表示，她會加入團隊幫忙，但角色和組織架構還在討論，相關人事應該明天可公布。

民進黨參選人陳其邁及民眾黨參選人吳益政相繼公布競選團隊幹部人事，獨剩李眉蓁尚未公布。但事先曝光的發言人呂謦煒昨已獲李眉蓁證實延攬，呂謦煒今也首度以發言人身分替李眉蓁發表回應。

李四川是否加入團隊也引發關注，李四川受訪說，身為黨員，若黨的參選人有需要，他義不容辭，仍會寄予祝福與關心，但不會挑大梁成為輔選幹部。他卸下公職後回到新北市居住，並到民間企業服務，「成為搭捷運通勤的上班族」。

據了解，曾任高雄縣議員、立委及行政院南部聯合服務中心前執行長江玲君，可望出任李眉蓁的競選總幹事。江玲君受訪表示，她跟李眉蓁是好朋友，一定會加入團隊幫忙，但團隊組織架構還在討論，她的角色也還未定，但應明天就可公布。

對於選戰策略，江玲君說，詳細策略將與人事一起公布，但她透露，因時間很短，不會跟打跟以前一樣的選戰方式，李眉蓁比兩位對手年輕許多，會打一場活潑、適合李眉蓁的選戰。

李眉蓁 李四川

延伸閱讀

李眉蓁發言頻出錯 陳其邁競辦：高雄不需要市長實習生

被綠批昔親密互動今批陳菊 李眉蓁還擊：以私害公

未擔任李眉蓁競選職務 侯友宜：我本來就細漢

大爆提名內幕 李眉蓁坦言這些人在她之前被徵詢過

相關新聞

不用去東北角也能玩水 八里、三重戲水噴泉開放囉

新冠肺炎疫情趨緩，再加上暑假即將到來，為讓疫情間悶壞的民眾在炎炎夏日有安全去處玩水，新北市八里左岸公園水霧廣場及二重辰光...

深澳自行車首推星光夜騎 絢爛光雕成另類新北耶誕城

新冠肺炎疫情趨緩，再加上暑假即將到來，被悶壞許久的民眾開此報復性旅遊，但炎熱氣候讓人到哪遊玩都提不起勁，為此，新北市瑞芳...

超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

民進黨新北市議員張錦豪今在議會指出，新北請來「網紅」級的前主播戴湘儀擔任副發言人，且都跟在市長旁邊曝光，不少國民黨議員都...

議員批招商假象 侯友宜：今年1500億沒問題

新北去年宣布招商達到1125億，並創造2萬7000個就業機會，民進黨新北議會黨團多名議員今在市政總質詢指出，新北經濟狀況...

李眉蓁競選總幹事傳江玲君接任 人事預計明天正式公布

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊幹部尚未公布，引發關注。前副市長李四川表示不會挑大梁成為輔選幹部。據了解，李眉蓁競...

爸媽看這裡！暑假來這幫孩子放電 採竹筍、牽罟全免費

暑假即將到來，如何陪伴孩子度過漫長假期，成為許多家長頭號課題，新北市立圖書館特別推出「在地遊學」親子共玩的走讀活動，結合...

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

新北環狀線開通後試乘期間平均5萬人，卻因新冠肺炎疫情等因素導致運量下滑，也有民眾反映轉乘規劃不佳，如板橋站光從捷運板南線...

環狀線衝運量 Q版熊站長拉客 打卡可抽獎

新北捷運環狀線第一階段營運近半年，受新冠疫情影響，營運量一度最低每天只有3萬人，如今回升到4萬人，新北捷運局即日起推出「...

北市社宅修法 同志結婚才能續租

台北市政府2017年拍板，若註記同性伴侶者，能以「家庭成員」定義，申請入住社會住宅，隨著中央去年通過同婚專法，北市府再度...

里長大小聲／焚化爐粉塵惱人 蘇府庭促市府解決

為安置北投士林科技園區的拆遷戶，台北市政府建置專案住宅，去年底陸續點交、入住，但受鄰近北投焚化爐影響，陽台曬的衣服經常沾...

北市樂齡學習券 低收長者每人最高2千元

隨著疫情趨緩，台北市教育局鼓勵長者多走出戶外、加入終身學習行列，教育局推出「樂齡學習券」，只要年滿65歲以上、並持北市低...

托幼公共化慢 台北人不敢生

台北市新生兒人數逐年直線下滑。台北市議員批評，柯市府孕婦友善政策落後其他縣市；托嬰、托幼公共化進度也慢，加上市府的公有設...

熱門新聞

苗栗市打造優質殯葬 逾億元公共造產納骨堂破土

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

國慶焰火選在台南漁光島 4區好觀賞

別人連假出遊 他們頂著烈日接力搬走海豹岩2千公斤垃圾

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

超夯「死神稻草人」不見了 地主急po網想找回創作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。