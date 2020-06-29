李眉蓁競選總幹事傳江玲君接任 人事預計明天正式公布

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊幹部尚未公布，引發關注。前副市長李四川表示不會挑大梁成為輔選幹部。據了解，李眉蓁競選總幹事可能由前立委江玲君出任，江玲君今受訪表示，她會加入團隊幫忙，但角色和組織架構還在討論，相關人事應該明天可公布。

民進黨參選人陳其邁及民眾黨參選人吳益政相繼公布競選團隊幹部人事，獨剩李眉蓁尚未公布。但事先曝光的發言人呂謦煒昨已獲李眉蓁證實延攬，呂謦煒今也首度以發言人身分替李眉蓁發表回應。

李四川是否加入團隊也引發關注，李四川受訪說，身為黨員，若黨的參選人有需要，他義不容辭，仍會寄予祝福與關心，但不會挑大梁成為輔選幹部。他卸下公職後回到新北市居住，並到民間企業服務，「成為搭捷運通勤的上班族」。

據了解，曾任高雄縣議員、立委及行政院南部聯合服務中心前執行長江玲君，可望出任李眉蓁的競選總幹事。江玲君受訪表示，她跟李眉蓁是好朋友，一定會加入團隊幫忙，但團隊組織架構還在討論，她的角色也還未定，但應明天就可公布。

對於選戰策略，江玲君說，詳細策略將與人事一起公布，但她透露，因時間很短，不會跟打跟以前一樣的選戰方式，李眉蓁比兩位對手年輕許多，會打一場活潑、適合李眉蓁的選戰。