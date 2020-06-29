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深澳自行車首推星光夜騎 絢爛光雕成另類新北耶誕城

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供

新冠肺炎疫情趨緩，再加上暑假即將到來，被悶壞許久的民眾開此報復性旅遊，但炎熱氣候讓人到哪遊玩都提不起勁，為此，新北市瑞芳區深澳RailBike鐵道自行車從7月9日起加開夜間營運班次，設置山海及永續環保主題的光雕地景，還推出七夕音樂會、象鼻岩百人淨灘活動，活動期間自7月1日至9月30日止。

新北市觀光旅遊局副局長莊榮哲表示，深澳RailBike鐵道自行車深受民眾喜愛，今年首次推出夜間班次，每日晚間6時至8時30分加開6個夜間班次，讓民眾在涼爽傍晚時刻，騎乘自行車欣賞浪漫的光雕地景。

此次設置在八斗子與深澳2月台沿線的光雕地景是以山海及永續環保為主題，騎自行車時能看到靜懿神秘的螢火蟲燈、象徵海洋浪花的燈海、奇幻彩色泡泡及螢光水母、白豚海洋風光隧道及璀璨絢麗星光隧道。

深澳RailBike-星光夜騎鐵道遊活動共推出2種優惠套組，第一套票搭配2020台北國際夏季旅展，民眾可至夏季旅展搶購限量1000組、每組400元雙人來回實體紀念套票，其套票附有4種不同造型行李吊牌。

若無法前往夏季旅展民眾，也可在7月16日至8月31日期間，至全台統一超商ibon購買限量3000組的「RB328套組」，除了擁有8折優惠外，再搭配振興3倍券購買最多可省200元。

搭配8月22日、23日七夕情人節周末傍晚活動，邀請在地瑞芳國中小學生在深澳鐵道自行車深澳站旁廣場，舉辦免費Live Music與舞蹈演出的夏季音樂會，周邊還有地方市集。

此外，為響應海洋豐富多樣生態環境，也將在9月19日舉辦象鼻岩百人淨灘活動，盼以實際行動保護海洋，報名費用為100元，除提供餐盒、保險、水外，還可享有一次免費夜間騎乘自行車，相關資訊可至「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客臉書粉絲頁」及「深澳鐵道自行車」臉書粉絲頁查詢。

深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，並設置主題光雕地景。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，即日起開放線上訂票。記者胡瑞玲／攝影
深澳RailBike鐵道自行車今年首推星光夜騎，即日起開放線上訂票。記者胡瑞玲／攝影
深澳RailBike-星光夜騎鐵道遊活動推出2種優惠套票。圖／新北市觀旅局提供
深澳RailBike-星光夜騎鐵道遊活動推出2種優惠套票。圖／新北市觀旅局提供

自行車 鐵道

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