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大貓熊圓圓產女 拚耶誕節前後見客

中央社 / 台北29日電

台北市動物園貓熊「圓圓」昨天產女，但因新生寶寶背部受傷，有5、6個小時沒吃到初乳，園方擔憂脫水，決定先進行人工哺育，同時表示，會努力讓新生寶寶耶誕節前後見客。

動物園發言人曹先紹說，新生寶寶呱呱落地後，叫聲相當宏亮，「圓圓」也立刻循聲抱起，不過，因「圓圓」生產過程疲憊，加上缺乏照顧幼齡寶寶經驗，導致新生幼仔5、6小時沒吃到初乳，且背部受傷，決定先採人工哺育，再評估時機讓新生幼仔回到媽媽身邊。

目前新生寶寶已喝了4次、共18cc的初乳，曹先紹說，照顧「圓圓」的保育團隊從「圓圓」2008年來台至今，已相處逾10個年頭，雙方培養出良好信任感，當一組保育員用食物吸引「圓圓」注意力時，另外一組保育員必須「匐匍前進」，快速擠出初乳，而如何讓「圓圓」持續產生乳汁，是團隊相當重要的工作。

曹先紹說，新生寶寶約186公克，比「圓仔」出生時的183公克還要重一些，背部的傷口已縫合，胃口相當好，也開始練習主動索食。

他表示，「圓仔」2013年7月出生後，則是鼠蹊部受傷，復原期間較長，當時「圓仔」約2014年初見客，園方會努力讓新生寶寶在耶誕節前後亮相。

由於大貓熊是保育類動物，繁殖數必須聽從專家建議，曹先紹說，大貓熊最適合繁殖的年紀是6歲至18歲，帶幼仔的時間約1年左右，屆時「圓圓」年紀已是適合生育的尾端，未來會不會讓「圓圓」繼續生第三胎，或替「圓仔」覓夫婿繁衍後代，他表示，「順勢而為」。

另外，「圓仔」的名字是投票產生，曹先紹說，新生寶寶的名字也會循例，公開票選。

動物園在今年2月26日、27日幫「圓圓」進行兩次人工授精，6月2日時，「圓圓」減少吃紅蘿蔔，曹先紹說，保育員在6月19日觀察到「圓圓」外陰有變化，開始為迎接新生命做各項準備，端午連假前後，「圓圓」出現明顯產兆。

「圓圓」昨天上午8時58分破水，歷經5小時，終於在下午1時53分分娩，「圓圓」生產過程非常不舒服，坐立難安，時而抱頭、時而伸展姿勢，有時累到癱軟在地上休息，保育員只能默默陪伴，並且給「圓圓」蜂蜜水補充體力。

圓仔 動物園 貓熊

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