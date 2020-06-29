快訊

頁岩油巨人倒下！美國開採前鋒「切薩皮克能源」正式破產

持續占據！民進黨油壓剪突破三入口 藍綠爆發全武行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北副發言人戴湘儀（左一）站在新北市長侯友宜（左二）身後，讓新北藍綠議員都很緊張。圖／報系資料照片
新北副發言人戴湘儀（左一）站在新北市長侯友宜（左二）身後，讓新北藍綠議員都很緊張。圖／報系資料照片

民進黨新北市議員張錦豪今在議會指出，新北請來「網紅」級的前主播戴湘儀擔任副發言人，且都跟在市長旁邊曝光，不少國民黨議員都擔心是不是要來選舉，要求先告知未來會參選哪一區。新北市長侯友宜說，戴湘儀僅是幕僚工作。

張錦豪表示，從5月開始戴湘儀來到新北後，每天都出現在市長身邊，就有國民黨議員擔心，是不是以後要來選舉，循前市長朱立倫模式，請來2名副發言人後來都選舉，讓國民黨議員都擔心。

侯友宜說，他與戴湘儀認識很多年，選市長期間就非常熟悉，新聞報導都公正、不偏頗，而且積極努力認真，新北需要做事認真負責的人，並能擔任對外溝通橋樑，新聞局長都在議會沒有充足時間，戴湘儀在他身邊協助分析新聞輿情。

張錦豪說，過去副發言人都沒有出現在市長身邊，應該是做媒體溝通，而非站在身後，市長在佈局總統大位時培養嫡系，是否要暗示一下，戴湘儀未來要參選新北哪一區。

侯友宜指出，戴湘儀站在他身邊，是因問記者詢問時，他不了解狀況需要戴湘儀的幫忙，都是從事幕僚的工作，戴湘儀是「新北市區」，跟著他跑遍新北市，而每個人是否參選，都是個人的權利。

侯友宜

延伸閱讀

新北九份纜車採地面台車 地方表認同

九份興建纜車走高空或地面？ 侯友宜走訪老街首度表態

侯友宜走訪九份 預告30日推出送大禮、抽大獎促銷活動

端午假期第三天湧現北返車潮 侯友宜：要求加強管控

相關新聞

超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

民進黨新北市議員張錦豪今在議會指出，新北請來「網紅」級的前主播戴湘儀擔任副發言人，且都跟在市長旁邊曝光，不少國民黨議員都...

深澳自行車首推星光夜騎 絢爛光雕成另類新北耶誕城

新冠肺炎疫情趨緩，再加上暑假即將到來，被悶壞許久的民眾開此報復性旅遊，但炎熱氣候讓人到哪遊玩都提不起勁，為此，新北市瑞芳...

爸媽看這裡！暑假來這幫孩子放電 採竹筍、牽罟全免費

暑假即將到來，如何陪伴孩子度過漫長假期，成為許多家長頭號課題，新北市立圖書館特別推出「在地遊學」親子共玩的走讀活動，結合...

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

新北環狀線開通後試乘期間平均5萬人，卻因新冠肺炎疫情等因素導致運量下滑，也有民眾反映轉乘規劃不佳，如板橋站光從捷運板南線...

環狀線衝運量 Q版熊站長拉客 打卡可抽獎

新北捷運環狀線第一階段營運近半年，受新冠疫情影響，營運量一度最低每天只有3萬人，如今回升到4萬人，新北捷運局即日起推出「...

北市社宅修法 同志結婚才能續租

台北市政府2017年拍板，若註記同性伴侶者，能以「家庭成員」定義，申請入住社會住宅，隨著中央去年通過同婚專法，北市府再度...

里長大小聲／焚化爐粉塵惱人 蘇府庭促市府解決

為安置北投士林科技園區的拆遷戶，台北市政府建置專案住宅，去年底陸續點交、入住，但受鄰近北投焚化爐影響，陽台曬的衣服經常沾...

北市樂齡學習券 低收長者每人最高2千元

隨著疫情趨緩，台北市教育局鼓勵長者多走出戶外、加入終身學習行列，教育局推出「樂齡學習券」，只要年滿65歲以上、並持北市低...

托幼公共化慢 台北人不敢生

台北市新生兒人數逐年直線下滑。台北市議員批評，柯市府孕婦友善政策落後其他縣市；托嬰、托幼公共化進度也慢，加上市府的公有設...

里長大小聲／錦中里巷弄狹小難停車 范榮豐盼闢車位

新北市中和區錦中里長范榮豐原本從事營造業，因前任里長年事已大想退休，希望找好的人選來接里長，才找上他接手出來選，范榮豐表...

客運2路線納編新北公車 林口通勤族更省錢

原屬國道客運「1210林口─台北市北門」、「1211長庚大學─台北市政府」納編為新北市區公車966、967，昨正式上路，...

北市新生兒遽降 今年恐不到2萬人

台北市新生兒數近10年直直落，有議員、婦產科醫師憂心，如果台北市長柯文哲不加把勁，加碼推動鼓勵生育政策，若以這幾年生育下...

熱門新聞

與地主溝通協調20年 救護車終可直通蘆洲這巷弄

苗栗市打造優質殯葬 逾億元公共造產納骨堂破土

別人連假出遊 他們頂著烈日接力搬走海豹岩2千公斤垃圾

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

國慶焰火選在台南漁光島 4區好觀賞

全台首座飛官眷舍民宿開張 到屏東體驗懷舊日本味

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。