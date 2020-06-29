超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

民進黨新北市議員張錦豪今在議會指出，新北請來「網紅」級的前主播戴湘儀擔任副發言人，且都跟在市長旁邊曝光，不少國民黨議員都擔心是不是要來選舉，要求先告知未來會參選哪一區。新北市長侯友宜說，戴湘儀僅是幕僚工作。

張錦豪表示，從5月開始戴湘儀來到新北後，每天都出現在市長身邊，就有國民黨議員擔心，是不是以後要來選舉，循前市長朱立倫模式，請來2名副發言人後來都選舉，讓國民黨議員都擔心。

侯友宜說，他與戴湘儀認識很多年，選市長期間就非常熟悉，新聞報導都公正、不偏頗，而且積極努力認真，新北需要做事認真負責的人，並能擔任對外溝通橋樑，新聞局長都在議會沒有充足時間，戴湘儀在他身邊協助分析新聞輿情。

張錦豪說，過去副發言人都沒有出現在市長身邊，應該是做媒體溝通，而非站在身後，市長在佈局總統大位時培養嫡系，是否要暗示一下，戴湘儀未來要參選新北哪一區。

侯友宜指出，戴湘儀站在他身邊，是因問記者詢問時，他不了解狀況需要戴湘儀的幫忙，都是從事幕僚的工作，戴湘儀是「新北市區」，跟著他跑遍新北市，而每個人是否參選，都是個人的權利。