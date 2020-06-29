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爸媽看這裡！暑假來這幫孩子放電 採竹筍、牽罟全免費

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
一日筍農深入觀音山認識綠竹筍，體驗「採筍趣」。記者吳亮賢／攝影
一日筍農深入觀音山認識綠竹筍，體驗「採筍趣」。記者吳亮賢／攝影

暑假即將到來，如何陪伴孩子度過漫長假期，成為許多家長頭號課題，新北市立圖書館特別推出「在地遊學」親子共玩的走讀活動，結合新北市各區特色，規畫小神將體驗、一日筍農、「牽罟」捕魚等近40場不同主題活動，開放親子免費參與，7月1日起開放報名。

新北市立圖書館指出，「在地遊學」親子走讀為結合在地特色的戶外閱讀活動，7月18日蘆洲分館的「小神將體驗」，將與蘆洲忠義廟神將會合作，讓小朋友扮小神將、當小小神將腳，感受廟埕文化；7月25日五股分館的「一日筍農」體驗，將帶親子深入觀音山認識人文、生態，體驗採筍過程，了解產地至餐桌的過程。

8月1日萬里分館的「牽罟」捕魚活動，更是每年開放報名就立刻秒殺，將邀請在地漁夫帶民眾以傳統曳地網捕魚，利用魚群密集、靠岸的時候，以一艘舢舨將曳地網撒到海裡，並將兩端固定在岸邊、圍住魚群，由岸上數十人協力將魚網拉上岸，實際體驗古早討海生活。

另外，每年7、8月，五股濕地總吸引上萬隻燕子覓食、棲息，自然生態作家李偉文8月22日也將親自帶路解說，帶親子觀賞燕群漫天飛舞的震撼畫面；8月29日「三重黑色聚落」則將參訪三重的黑手工廠，青少年圖書館「一日木職人」則由新店安坑木職人師傅劉慶河教學趣味木作。總共近40場不同主題的走讀活動，讓大小朋友透過實地觀察及DIY，更加認識新北特色文化。

新北市圖表示，活動全部免費，7月1日起陸續開放報名，相關活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢(http://www.library.ntpc.gov.tw)。

小朋友們扮起迷你版神將，體驗廟埕文化。記者吳亮賢／攝影
小朋友們扮起迷你版神將，體驗廟埕文化。記者吳亮賢／攝影
萬里分館的「牽罟」捕魚活動，將帶親子實際體驗古早討海生活。記者吳亮賢／攝影
萬里分館的「牽罟」捕魚活動，將帶親子實際體驗古早討海生活。記者吳亮賢／攝影

親子 圖書館

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