籲撤回陳菊任命 李眉蓁：給高雄人一個公道
監察院長陳菊的任命引起爭議，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今晚在臉書發文說，陳菊高雄市長任內留下3000億負債、5000天坑，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，滿身爭議，呼籲撤回陳菊任命，給高雄人一個公道。
對立院國民黨團為反對陳菊任監察院長案而「自囚立院」，李眉蓁在臉書發文指出，陳菊前年市長任期沒做好做滿就落跑去當總統府秘書長，留下3000億負債、5000天坑。政績不佳，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病。
李眉蓁說不，陳菊滿身爭議，總統蔡英文以其它位子酬庸也就算了，偏偏挑一個反差最大、對道德操守有最高要求的監察院長給她，人民當然不能服氣，面對蠻橫、驕傲、霸道的民進黨，國民黨當然有生氣、阻擋到底的權力！
李眉蓁說，國民黨雖然已成為弱勢政黨，但不會放棄對理想的堅持，無論南北，都是如此。她要聲援國民黨立院黨團，也請各位立委保重身體。
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