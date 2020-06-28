籲撤回陳菊任命 李眉蓁：給高雄人一個公道

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
監察院長陳菊的任命引起爭議，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今晚在臉書發文呼籲撤回陳菊任命，給高雄人一個公道。圖／取自李眉蓁臉書
監察院長陳菊的任命引起爭議，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今晚在臉書發文呼籲撤回陳菊任命，給高雄人一個公道。圖／取自李眉蓁臉書

監察院陳菊的任命引起爭議，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今晚在臉書發文說，陳菊高雄市長任內留下3000億負債、5000天坑，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，滿身爭議，呼籲撤回陳菊任命，給高雄人一個公道。

對立院國民黨團為反對陳菊任監察院長案而「自囚立院」，李眉蓁在臉書發文指出，陳菊前年市長任期沒做好做滿就落跑去當總統府秘書長，留下3000億負債、5000天坑。政績不佳，市府團隊遭監察院調查、糾正、彈劾的案件也可能是歷任市長之最，「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病。

李眉蓁說不，陳菊滿身爭議，總統蔡英文以其它位子酬庸也就算了，偏偏挑一個反差最大、對道德操守有最高要求的監察院長給她，人民當然不能服氣，面對蠻橫、驕傲、霸道的民進黨，國民黨當然有生氣、阻擋到底的權力！

李眉蓁說，國民黨雖然已成為弱勢政黨，但不會放棄對理想的堅持，無論南北，都是如此。她要聲援國民黨立院黨團，也請各位立委保重身體。

陳菊 監察院 國民黨

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