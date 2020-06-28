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九份興建纜車走高空或地面？ 侯友宜走訪老街首度表態

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今到瑞芳九份商圈，關心商家生意復甦情況，廣邀民眾到新北旅遊。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳九份商圈，關心商家生意復甦情況，廣邀民眾到新北旅遊。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天走訪瑞芳九份商圈，關心當地商機。他說，九份若要建纜車，他傾向設置地面台車，一方面較無東北季風安全問題，也能復刻當地早年礦業生活風貌。當地頌德里長林高白梅表示認同，因為興建高空纜車，九份山城的無敵海景將會被破壞。

侯友宜今天上午10點走訪九份老街，預告市府30日將提出一系列送大禮、抽大獎促銷活動，助新北商家搶供「3倍券」商機。侯說，除了他自己，還會帶動家人在新北消費，並與市府一級主管帶頭作用，促進在地消費。

九份之行侯友宜除與店家、遊客互動，也和九份老街商圈理事長許立育、當地頌德、基山、崇文、福住、永慶里5名里長，在阿妹茶樓交流振興商機策略。

新北市府通過「空中纜車系統營運管理辦法」，九份成為最有機會興建纜車的地方，纜車工程成為地方關心的話題，至於要做高空纜車，或是地面台車也引發外界廣泛討論。

侯友宜說，傾向建造地面台車，因為比較不用考慮東北季風問題，相對高空纜車安全。興建台車還有另一項好處，就是具有復古風，可以連結在地礦業發展史。

新北市升格前的台北縣政府就曾提出台車計畫，後因礦區重金屬汙染問題打退堂鼓。侯友宜對此表示，時間已經過了那麼多年，如果要重啟台計計畫，就要重新進行環評等作業，了解土地現況。

許立育表示，九份纜車興建方案，如果無法克服水湳洞土地汙染問題，建議可以先思考從瑞濱通往九份路線，加速開發期程，帶動九份地區觀光商機。

長期關心水金九纜車計劃的龍鎮里長林文清說，多年以來地方人士就是主張興建地面台車，2008年北縣府纜車計畫分成水湳洞到金瓜石、金瓜石到九份、九份到瑞芳（或瑞濱）3階段，第1階段就因土地汙染問題卡闗，2、3階段未曾討論，樂見市府重啟纜車案。

新北市長侯友宜今到瑞芳九份商圈關心經濟復甦情況，並向遊客打招呼，歡迎大家來新北旅遊。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今到瑞芳九份商圈關心經濟復甦情況，並向遊客打招呼，歡迎大家來新北旅遊。記者邱瑞杰／攝影

九份 纜車

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