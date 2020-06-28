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新北5行政區11條新巴士 7月1日轉市區巴士

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局指出，中和、泰山、五股、汐止、新店等5行政區共計11條新巴士，將在7月1日起轉型為市區巴士，並換新路線編號。圖／新北交通局提供
新北交通局指出，中和、泰山、五股、汐止、新店等5行政區共計11條新巴士，將在7月1日起轉型為市區巴士，並換新路線編號。圖／新北交通局提供

新北交通局指出，中和、泰山、五股、汐止、新店等5行政區共計11條新巴士，將在7月1日起轉型為市區巴士，並換新路線編號，同時比照市區公車1段票收費，享有轉乘及敬老愛卡、1280元定期票等優惠。

交通局指出，分別為中和區的577 (原F511）、泰山區578(原F215)、579(原F216)、五股區580(F221)、581(F222)、582(F223)、583(F225)、汐止區586 (原F906)、587 (原F908）、及新店區592 (原F705、F706）。

運輸管理科長林詩欽說，新巴士皆由公所採購發包，常受經費與合約限制，若搭超人數多時無法彈性加班，與業者、地方民眾溝通後達成共識，將部份新巴士轉型為市區公車，民眾不用擔心班次減少或路線改變。

巴士 汐止 公車

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