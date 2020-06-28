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連假最後一天 淡水老街人潮最高峰約過去8成

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影
連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影

端午連假最後一天，不少民眾把握最後一天出遊，各景點依舊人潮滿滿，新北市淡水老街今下午2點後逐漸湧現人潮，許多民眾陸續從捷運站走出，淡水區長巫宗仁則表示，人潮最高峰出現在周六，約為過去盛況的8成。

巫宗仁指出，由於許多民眾今準備返回工作崗位，老街人潮不如昨日，但仍有不少遊客，雖疫情趨緩、人流解封，但區公所仍持續宣導戴口罩、保持適當距離，提醒民眾做好防疫措施，預估人潮集中在下午2點後至傍晚，欣賞完夕陽景色便逐漸散去。

當地攤販表示，此次端午連假，人潮較一般假日提升不少，但能否反映在業績，卻是另外一回事，因為過去許多外國遊客，實際購買率高，台灣遊客則以欣賞風景、吃小吃為主，假日的收入仍與過去盛況有段差距。

連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影
連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影
連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影
連假最後一天，淡水老街下午2點後逐漸湧現人潮。記者吳亮賢／攝影

淡水 連假

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