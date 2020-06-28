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與地主溝通協調20年 救護車終可直通蘆洲這巷弄
新北市蘆洲民權路118巷都市計畫道路，因私人土地長期作為停車場使用，嚴重影響消防救災及里民生命安全，經市府與里長多次與地主溝通協議後，今年5月進行道路改善工程，並預計7月3日啟用通車。
蘆洲區民權路118巷計畫道路，過去20幾年都封閉作為停車場使用，導致消防及救護車輛無法進入，過去公所幾次與地主接洽，地主希望市府以原市價徵收，但因經費不足協商未果。
近期新北市長侯友宜參加蘆洲區行動治理座談會時，再度關心此案並要求相關單位加速推動改善，經市府及公所不斷與地主協商，最終同意配合加速地方建設，並讓市府以公告地價的4成徵收。
新北市工務局新工處指出，因民權路118巷通往106巷3弄處有將近50公分的高低差及排水問題，為此，施工人員將106巷3弄側向外約4.5公尺範圍施作排水溝，並將道路鋪設10公分瀝青，以調整道路高差問題。
此外，施工過程中還遇到許多瓶頸，包含地下管線障礙須協調管線單位外，還需配合現地道路狹窄調整施工工法，並避開交通尖峰時段避免造成用路人不便。
新工處表示，此工程於今年5月開工，目前正在進行路面銑鋪、畫設標線等工程，6月底將完工，預計7月3日啟用通車。另外，也希望藉由此工程拋磚引玉，讓更多地主同意配合市府政策敦親睦鄰，提供市民更安全舒適的生活環境。
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