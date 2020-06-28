終身學習 北市樂齡學習券補助低收長者2000元

隨著疫情趨緩，台北市教育局鼓勵長者多走出戶外、加入終身學習行列，教育局推出「樂齡學習券」，只要年滿65歲以上、並持北市低收入戶證明市民，109年度只要在台北市所轄12所社區大學報名課程，教育局補助每人最高2000元，估計6900多名長者受惠。

教育局終身學習科長蔡曉青表示，隨著高齡人口攀升，台北市長柯文哲去年宣布加碼補助65歲以上低收入戶長者「樂齡學習券」2千元，免費到社區大學上課，但「樂齡學習券」今年2月推出以來，卻受疫情影響，許多長輩多不敢出門上課，隨著疫情趨緩陸續解封，教育局鼓勵長者多參與課程終身學習，符合資格長者每人最高補助2千元，以抵免社區大學學分費用。

蔡曉青表示，北市社區大學自6月下旬起，已陸續推出語言、運動、藝文等多元課程，除了社區大學以外，台北市12所樂齡學習中心及46所樂齡學堂也因應疫情趨緩，將在7月陸續開課，只要年滿55歲以上的台北市民，也都可以參加樂齡中心及樂齡學堂開辦的課程。

除實體課程外，北市教育局也表示，部分樂齡中心，包括中正樂齡中心、士林樂齡中心等，也都有開設線上課程，讓長輩不出門，也可在家免費觀看、參與課程。