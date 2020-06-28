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新北環狀線多了Q版熊站長 彩繪列車不定時隨機發車

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市捷運局長李政安（中）、議員戴瑋姍（右二）參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。記者胡瑞玲／攝影
新北市捷運局長李政安（中）、議員戴瑋姍（右二）參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。記者胡瑞玲／攝影

新北捷運環狀線營運屆滿半年，期間運量雖受新冠肺炎影響，但隨著後疫情時代並配合暑假來臨，即日起至7月31日止舉辦環狀線「熊站長Fun暑假」系列活動，民眾除了可與Q版熊站長拍照打卡參加抽獎外，還有車站集章、AR互動拍照區及彩繪列車，新北市捷運局表示，希望藉由活動提升至少1成運量。

全長15.4公里、14座車站、8座轉乘站的捷運環狀線，自今年1月31日起開始營運，平均每日運量約4萬人，捷運局長李政安指出，試營運期間平均每日運量最高可達5萬人，收費後主要為上班族搭乘，每日運量約4萬人。

今年受到疫情影響，乘客運載量最低每日僅約3萬人，所幸疫情逐漸趨緩，運量也回升至每日4萬人，希望藉由「熊站長Fun暑假」系列活動，讓人數可至少提升1成左右。

「熊站長Fun暑假」活動邀請在地畫家設計Q版熊站長作為形象概念，在新北產業園區站、頭前庄站、中和站、景安站、十四張站及大坪林站，打造AR互動拍照區。

民眾只要到互動拍照區拍照、將照片上傳至個人臉書並設為公開，Hashtag標註「#踩點熊好康」即可參加抽獎。除了互動拍照區，還有11隻可愛熊站長公仔分散在穿梭在環中線車站。

此外，此系列活動還包含「集章護照」，民眾在活動期間可至環中線14座車站限量索取，並在新北產業園區站、頭前庄站、新埔民生站、板橋站、景安站及大坪林站搜集各站印章。

完成6座轉乘站集章任務後，即可至環狀線板橋站三樓大廳的奇幻車項展示處，兌換隨機不挑款式的限量熊站長造型資料夾，活動資訊可至「新北市捷運局」臉書粉絲團查詢。

李政安表示，此活動結合環狀線行經的新北市4個行政區作為設計發現，包含17列車僅1列隨機發車的彩繪列車，其4節車廂分別畫出新店、中和、板橋、新莊各區在地特色。

像是新店以烏來櫻花為概念，設計成粉紅色車廂，中和以烘爐地為概念、新莊棒球場、板橋耶誕城等意象作為車廂設計。

板橋站還打造無縫式展覽，從外牆設計到展覽動畫，皆透過熊站長搭乘環狀線列車，行經新北各地景色的概念作為視覺延伸，同時藉由系列活動增加民眾乘車樂趣。

帶著5歲孩童的陳姓媽媽表示，這是她第一次帶小朋友搭捷運環狀線，就幸運坐到彩繪車廂，不僅小孩興奮她也很開心。

捷運局提醒，配合中央流行疫情指揮中心指示，目前旅客搭乘環中線於「進閘門時」以及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」時，應搭配口罩並落實防疫新生活運動，包含勤洗手、量體溫。

新北市捷運局長李政安（左）與插花家熊秋葵（右）今參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局長李政安（左）與插花家熊秋葵（右）今參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局長李政安、議員戴瑋姍參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。記者胡瑞玲／攝影
新北市捷運局長李政安、議員戴瑋姍參加環狀線「熊站長Fun暑假」快閃活動。記者胡瑞玲／攝影
彩繪列車有4節不同意象來設計的車廂。記者胡瑞玲／攝影
彩繪列車有4節不同意象來設計的車廂。記者胡瑞玲／攝影
捷運環狀線舉辦「熊站長Fun暑假」系列活動，邀請民眾多搭乘大眾運輸。圖／新北市捷運局提供
捷運環狀線舉辦「熊站長Fun暑假」系列活動，邀請民眾多搭乘大眾運輸。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為新店烏來櫻花意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為新店烏來櫻花意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為新莊棒球場意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為新莊棒球場意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為板橋耶誕城意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為板橋耶誕城意象。圖／新北市捷運局提供
新北市捷運局長李政安與插畫家熊秋葵搭乘彩繪列車。記者胡瑞玲／攝影
新北市捷運局長李政安與插畫家熊秋葵搭乘彩繪列車。記者胡瑞玲／攝影
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為中和烘爐地意象。圖／新北市捷運局提供
環狀線彩繪車廂有4節不同意象的設計，此為中和烘爐地意象。圖／新北市捷運局提供

捷運環狀線 彩繪列車

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