新北環狀線多了Q版熊站長 彩繪列車不定時隨機發車
新北捷運環狀線營運屆滿半年，期間運量雖受新冠肺炎影響，但隨著後疫情時代並配合暑假來臨，即日起至7月31日止舉辦環狀線「熊站長Fun暑假」系列活動，民眾除了可與Q版熊站長拍照打卡參加抽獎外，還有車站集章、AR互動拍照區及彩繪列車，新北市捷運局表示，希望藉由活動提升至少1成運量。
全長15.4公里、14座車站、8座轉乘站的捷運環狀線，自今年1月31日起開始營運，平均每日運量約4萬人，捷運局長李政安指出，試營運期間平均每日運量最高可達5萬人，收費後主要為上班族搭乘，每日運量約4萬人。
今年受到疫情影響，乘客運載量最低每日僅約3萬人，所幸疫情逐漸趨緩，運量也回升至每日4萬人，希望藉由「熊站長Fun暑假」系列活動，讓人數可至少提升1成左右。
「熊站長Fun暑假」活動邀請在地畫家設計Q版熊站長作為形象概念，在新北產業園區站、頭前庄站、中和站、景安站、十四張站及大坪林站，打造AR互動拍照區。
民眾只要到互動拍照區拍照、將照片上傳至個人臉書並設為公開，Hashtag標註「#踩點熊好康」即可參加抽獎。除了互動拍照區，還有11隻可愛熊站長公仔分散在穿梭在環中線車站。
此外，此系列活動還包含「集章護照」，民眾在活動期間可至環中線14座車站限量索取，並在新北產業園區站、頭前庄站、新埔民生站、板橋站、景安站及大坪林站搜集各站印章。
完成6座轉乘站集章任務後，即可至環狀線板橋站三樓大廳的奇幻車項展示處，兌換隨機不挑款式的限量熊站長造型資料夾，活動資訊可至「新北市捷運局」臉書粉絲團查詢。
李政安表示，此活動結合環狀線行經的新北市4個行政區作為設計發現，包含17列車僅1列隨機發車的彩繪列車，其4節車廂分別畫出新店、中和、板橋、新莊各區在地特色。
像是新店以烏來櫻花為概念，設計成粉紅色車廂，中和以烘爐地為概念、新莊棒球場、板橋耶誕城等意象作為車廂設計。
板橋站還打造無縫式展覽，從外牆設計到展覽動畫，皆透過熊站長搭乘環狀線列車，行經新北各地景色的概念作為視覺延伸，同時藉由系列活動增加民眾乘車樂趣。
帶著5歲孩童的陳姓媽媽表示，這是她第一次帶小朋友搭捷運環狀線，就幸運坐到彩繪車廂，不僅小孩興奮她也很開心。
捷運局提醒，配合中央流行疫情指揮中心指示，目前旅客搭乘環中線於「進閘門時」以及「站內或車廂無法保持1.5公尺社交距離」時，應搭配口罩並落實防疫新生活運動，包含勤洗手、量體溫。
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