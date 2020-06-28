快訊

陽明山遊覽車撞公車 24人受傷其中1人骨折送醫

台南4歲女童雙腳燙爛 傳「早晚都被繼父跟生母輪流毆打」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道客運1210、1211納編新北 今起上路一趟最多省23元

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
市議員「林口人的阿姨」蔡淑君(右)與林口區長藍品畯(左)今上午出席啟用典禮。圖／蔡淑君服務處提供
市議員「林口人的阿姨」蔡淑君(右)與林口區長藍品畯(左)今上午出席啟用典禮。圖／蔡淑君服務處提供

原屬國道客運「1210林口－台北市北門」、「1211長庚大學－台北市政府」納編為新北市區公車966、967，今起正式上路，市議員「林口人的阿姨」蔡淑君今上午邀請近200位民眾出席見證，三重客運表示，納編為市區公車後，路線、班次均不變，改為段次計費，民眾可省下不少的公車錢，尤其通勤族使用雙北1280定期票，更是省最多。

蔡淑君指出，原「1210林口－台北市北門」月運量約13萬人次，年運量達160萬人次；「1211長庚大學－台北市政府」月運量約14萬人次，年運量更達170萬人次，皆是林口民眾往返台北最依賴的公車路線。

蔡淑君強調，林口地區人口成長快速，是全新北第一，為了讓民眾能更省錢、方便使用大眾運輸，去年在議會就向市長侯友宜請命，讓1210、1211也能使用1280定期票，並感謝交通局積極與交通部公路總局協調，將1210、1211納編為新北市區公車966、967路線。

交通局長鍾鳴時表示，這2條路線納編為新北市區公車後，路線、班次均不變，票價則改為段次計費，預估一年的價差和定期票補貼，需花費3800萬元，但這對鼓勵民眾多搭乘大眾運輸、減少私人運具、改善林口交通有很大的幫助，也讓民眾省下不少的公車錢。

三重客運董事長李博文表示，原1210、1211是以里程計費，全程票價為53元，納編市區公車後，966僅需二段票30元、967僅需三段票45元，另還可享有捷運公車轉乘優惠(第一段票半價)、敬老愛心卡(每月480點免費)、新北兒童卡(半價優惠)等多項優惠，以及1280定期票吃到飽。

市議員「林口人的阿姨」蔡淑君今上午邀請近200名民眾出席啟用典禮。圖／蔡淑君服務處提供
市議員「林口人的阿姨」蔡淑君今上午邀請近200名民眾出席啟用典禮。圖／蔡淑君服務處提供
原屬國道客運「1210林口－台北市北門」、「1211長庚大學－台北市政府」納編為新北市區公車966、967，今起正式上路。圖／新北市交通局提供
原屬國道客運「1210林口－台北市北門」、「1211長庚大學－台北市政府」納編為新北市區公車966、967，今起正式上路。圖／新北市交通局提供

公車 林口

延伸閱讀

議員籲提供照顧失能者津貼 新北：經費龐大

疫情年新北招商仍破千億 1500億目標不變

新北危險水域 貢寮龍洞列第一

國道1號林口A南出匝道 擬增右轉匝道

相關新聞

新北環狀線多了Q版熊站長 彩繪列車不定時隨機發車

新北捷運環狀線營運屆滿半年，期間運量雖受新冠肺炎影響，但隨著後疫情時代並配合暑假來臨，即日起至7月31日止舉辦環狀線「熊...

國道客運1210、1211納編新北 今起上路一趟最多省23元

原屬國道客運「1210林口－台北市北門」、「1211長庚大學－台北市政府」納編為新北市區公車966、967，今起正式上路...

侯友宜走訪九份 預告30日推出送大禮、抽大獎促銷活動

新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，並預告市府30日將提出一系列送大禮、抽大獎促銷活動，促進新北...

與地主溝通協調20年 救護車終可直通蘆洲這巷弄

新北市蘆洲民權路118巷都市計畫道路，因私人土地長期作為停車場使用，嚴重影響消防救災及里民生命安全，經市府與里長多次與地...

終身學習 北市樂齡學習券補助低收長者2000元

隨著疫情趨緩，台北市教育局鼓勵長者多走出戶外、加入終身學習行列，教育局推出「樂齡學習券」，只要年滿65歲以上、並持北市低...

議員籲提供照顧失能者津貼 新北：經費龐大

台灣進入高齡社會，新北市議員李翁月娥指出，去年統計老年人口數已超越幼兒人口數，且新北失智失能的長輩、身障者已超過10萬人...

新北危險水域 貢寮龍洞列第一

新北市今年入夏以來已有2人溺斃，但據往年經驗，全市危險水域貢寮龍洞第一，夏天浮潛、冬天釣魚常發生事故，去年就有溺斃3人。...

琵琶鼠魚生命力頑強 學者：短期沒轍

琵琶鼠魚無所不在，學者認為，雖對本土魚種沒立即性危害，但長遠來看仍影響生態平衡，不過，就算投入防治，魚群太多，短期效果也...

琵琶鼠魚入侵 北市大湖、碧湖2公園重災區

外來種琵琶鼠魚入侵，讓北市大湖、碧湖公園成為重災區，天氣一熱，琵琶鼠魚死亡潮跟著湧現，魚屍散發陣陣惡臭，讓北市府大傷腦筋...

監督柯文哲 藍議員：不會盲目打「應和高雄市長補選脫鉤」

國民黨前主席朱立倫的幕僚建議國民黨應監督民眾黨主席、台北市長柯文哲，減輕民眾黨對藍營衝擊，並有助高雄市長補選，中長期還能...

新北首座全齡公園 錦和公園啟用 引進芬蘭體健設施

新北市在中和區錦和公園成立首座全齡化公園，引進芬蘭體健設施，可訓練長者上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群，現場有專人指...

瞄準振興券 北市夜市推換券、優惠組合

中央振興三倍券將上路，有500元、200元兩種面額，經濟部雖不禁找零，但仍有業者憂心變成「排窮券」，市場、夜市除搶推超值...

熱門新聞

國小校長尋找36年前餛飩媽媽 最想跟她好好說「謝謝」

今年國慶煙火 台南市漁光島登場

八斗子海豹岩淨灘 百人清出1500公斤海廢大陸浮球多

多納「一線天」土石崩落 茂管處將設告示禁止遊客進入

觀光人潮比新年多！林聰明：砂鍋魚頭賣完了 還是好多人

端午連假遊客爆量蘭嶼小七橫掃一空 居民：有颱風嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。