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國道客運1210、1211納編新北 今起上路一趟最多省23元
原屬國道客運「1210林口－台北市北門」、「1211長庚大學－台北市政府」納編為新北市區公車966、967，今起正式上路，市議員「林口人的阿姨」蔡淑君今上午邀請近200位民眾出席見證，三重客運表示，納編為市區公車後，路線、班次均不變，改為段次計費，民眾可省下不少的公車錢，尤其通勤族使用雙北1280定期票，更是省最多。
蔡淑君指出，原「1210林口－台北市北門」月運量約13萬人次，年運量達160萬人次；「1211長庚大學－台北市政府」月運量約14萬人次，年運量更達170萬人次，皆是林口民眾往返台北最依賴的公車路線。
蔡淑君強調，林口地區人口成長快速，是全新北第一，為了讓民眾能更省錢、方便使用大眾運輸，去年在議會就向市長侯友宜請命，讓1210、1211也能使用1280定期票，並感謝交通局積極與交通部公路總局協調，將1210、1211納編為新北市區公車966、967路線。
交通局長鍾鳴時表示，這2條路線納編為新北市區公車後，路線、班次均不變，票價則改為段次計費，預估一年的價差和定期票補貼，需花費3800萬元，但這對鼓勵民眾多搭乘大眾運輸、減少私人運具、改善林口交通有很大的幫助，也讓民眾省下不少的公車錢。
三重客運董事長李博文表示，原1210、1211是以里程計費，全程票價為53元，納編市區公車後，966僅需二段票30元、967僅需三段票45元，另還可享有捷運公車轉乘優惠(第一段票半價)、敬老愛心卡(每月480點免費)、新北兒童卡(半價優惠)等多項優惠，以及1280定期票吃到飽。
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