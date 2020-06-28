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侯友宜走訪九份 預告30日推出送大禮、抽大獎促銷活動

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，並向遊客打招呼。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，並向遊客打招呼。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，並預告市府30日將提出一系列送大禮、抽大獎促銷活動，促進新北實體和線上消費商家，讓消費者買到「俗擱大碗」、「包君滿意」的商品。

侯友宜上午10時抵達九份老街入口，沿著老街步行，一路問候商家，加油打氣，並與老街遊客打招呼。有商家請侯在店內簽名留念，也有遊客要求合照。

侯友宜也與瑞芳商圈觀光協會及當地5里的里長，在阿妹茶樓交流振興商機策略。市府重啟纜車工程，九份成為指標景點，但是要做高空纜車或地面台車引發爭議。侯說，他傾向建造台車，但仍待市府團隊研究規畫才會定案。

蔡英文總統和行政院長蘇貞昌日前走訪九份，侯友宜未同行。侯今早說，大家都非常關心在地消費，不管是蔡總統、蘇院長或是他來，都是希望能帶來更多的買氣，重現昔日榮景。九份的商機還需要努力，新北各地商圈、傳統夜市、賣場，都還要不斷的促進消費，恢復以往的購買能量。需要努力。

侯友宜表示，之前已不斷透過行銷、折扣優惠和套裝旅行，讓所有願意到新北市消費的人，得到最好的待遇。市府30日將再推出一系列送大禮、抽大獎促銷活動，讓很多實體消費和線上消費增進商機，消費者也能買到「俗擱大碗」的商品。

「3倍券我一定會留在新北」，侯友宜說，除了他自己，還會帶動家人，不管是住飯店，買一些實用型的用品，都會在新北消費。他也鼓勵公務人員儘量促進在地消費，並在市府一級主管一起來做，在地消費帶頭起作用，相信新北市給民眾「包君滿意」的消費體驗。

新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，有商家請他簽名留做記念。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，有商家請他簽名留做記念。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，希望能帶動買氣。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天上午到瑞芳九份商圈，關心地方經濟復甦情況，希望能帶動買氣。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 九份

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