議員籲提供照顧失能者津貼 新北：經費龐大

台灣進入高齡社會，新北市議員李翁月娥指出，去年統計老年人口數已超越幼兒人口數，且新北失智失能的長輩、身障者已超過10萬人，約有6成是在家內由家人照顧，盼與其他縣市相同給予照顧者津貼。新北社會局指出，經費龐大會再研議。

李翁月娥說，人口老化也要超前部署，平均失能接受照顧需要9年多時間，新北養護中心只有9060人，居家聘請看護有3萬4458人，還有6萬5千多人由家內的親友照顧，照顧者不僅要照顧失能者，還要面對經濟壓力。

李翁月娥表示，目前很多老老照顧，41到60歲照顧者被迫離開職場，卻沒有津貼、留職停薪，不像新生兒又出生後父母有育嬰假，全職帶幼兒還有2500元津貼，盼新北能像高雄、台中、金門等縣市給予身障照顧者每月3000元。

新北社會局指出，針對身心障礙者提供生活補助丶房屋租金補助等8項津貼補助；另外受照顧者未接受機構收容安置、機構收容安置、雇用看護，也未領取相關補助，且失能程度為重度並由家人照顧，會有每月5000元的特別照顧津貼。

社會局說，為了減輕家庭照顧者負擔，也推動「高照顧負荷家庭緊急安心喘息專案」，針對不符合長照服務資格或長照申請空窗期高照顧負荷家庭，經社工通報、評估，並於72小時提供立即性機構式喘息照顧，減輕負擔。

社會局表示，若提供「全職在家照顧失能者照顧津貼」每月3000元，新北預估補助1萬2000人，所需經費約4億2800萬元，且因為疫情關係導致市府歲入短收，津貼經費龐大，仍需再行研議。