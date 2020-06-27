大安國中圍棋高手聚金門傳授 盼培養小棋聖
大安國中圍棋專班是全台首創的圍棋體育專班，創立至今第11個年頭，每年招考國中階段的圍棋好手，50位台北市立大安國中圍棋班小教練，利用端午連假跨海前往離島金門，展開為期5天「雙城青少年圍棋運動推廣暨文化交流活動」，吸引金門共80位小朋友參加；今天特別舉辦「第一屆金門縣新苗盃青少年圍棋賽」，讓小朋友們現學現賣，對弈比拚一下。
台北市立大安國中圍棋班在23日跨海金門，展開為期5天「金門縣新苗盃青少年圍棋賽暨圍棋訓練營」，今天舉行開幕典禮，包括北市第一中央國際獅子會會長李天來、前會長李德維、大安國中校長洪鍚璿、縣長楊鎮浯、金門體育會理事長唐麗輝、圍棋運動委員會主委孫國智等人都到場為孩子們加油打氣。
創立11年的大安國中圍棋專班是全台首創的圍棋體育專班，網羅國內圍棋專業師資團隊，目前大安圍棋專班培育業餘七段41位，業餘六段228位，在學業表現上有50%的學生考上前三志願。此次的新苗盃圍棋賽是台北市第一中央國際獅子會贊助的一項公益活動，專門為初學圍棋的小朋友所舉辦，移師金門舉辦的目的不在勝負多少，主要是啟發小朋友對圍棋運動的喜愛和了解。
此次的圍棋訓練營，吸引了地區中正、金鼎、何浦、多年、湖小、上岐、正義等校約80位學子參加，當中很多是兄弟檔或是姊妹，連日來，經常下棋下到不想回家，足見反應熱烈。
今天登場的新苗盃圍棋賽事， 這是新苗盃在2016年舉辦以來，第一次在外島金門舉辦，大安國中圍棋班的教練們更是在一個月前就展開基礎教學講習，就是希望能啟發金門小朋友們對圍棋的興趣。活動採一對一形式教學， 讓小朋友從基礎學起，不少小朋友都說，因為學得很紮實，讓他更喜歡圍棋這項活動。
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