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國小校長尋找36年前餛飩媽媽 最想跟她好好說「謝謝」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣屏東市建國國小校長施世治端午連假再度北上尋找36年前，他在台北準備大學重考，在南昌路家具街附近，麵攤老闆娘對他的照顧，希望能找到她，好好跟她說謝謝。圖／施世治提供
屏東縣屏東市建國國小校長施世治端午連假再度北上尋找36年前，他在台北準備大學重考，在南昌路家具街附近，麵攤老闆娘對他的照顧，希望能找到她，好好跟她說謝謝。圖／施世治提供

「謝謝妳，餛飩媽媽！」屏東縣屏東市建國國小校長施世治趁端午連假再度北上尋找35年前，他獨自北上準備大學重考時，麵攤老闆娘照顧孤單遊子的感恩之情。當時在台北市南昌路三角公園，路邊有個媽媽用一台推車擺攤賣麵，他每周選一天去那裡吃麵，每次都點餛飩麵，很久後他才發現，他碗裡的餛飩比別人多一倍，麵攤老闆娘偷偷在他碗裡加料，這份恩情他難忘懷，希望找到「餛飩媽媽」，好好跟她說「謝謝您」，因為當年的他太害羞了。

施世治曾獲師鐸獎、SUPER教師獎殊榮，致力天文教育，當年屏東高中畢業後，他重考兩年才考上大學，他說，在1984年到1985年代，自然組錄取率只有16％的年代，第一次大學聯考數學考1分，其他科目分數雖然是數學的好幾倍，但加起來連送志願卡的門檻都沒達到。

施世治說，當時他的父親清出口袋僅有的錢送他到台北重考班苦讀，他也要求自己兩周花費不能超過500元。他回憶起在台北準備重考日子，他當時住在羅斯福路附近南昌路二段，南昌路有個三角公園，當時路邊有個媽媽用推車擺攤賣麵，每周他選一天奢侈的去那裡吃麵，「在那裡吃麵感到很自在，完全沒有異鄉遊子的孤獨感」。

當時同學總是好奇問他「為什麼每次都點餛飩麵？」施說，老闆娘建議他點餛飩麵。直到他即將離開台北前幾周，同學們終於忍耐不住，發現原來他點的餛飩麵，餛飩的數量是同學們的一倍多，「當下眼淚留下來」，望向老闆娘，老闆娘做手勢要他把眼淚擦一擦，用唇語跟他說「別哭」。

施世治說，他是一個異鄉遊子，被默默關照這麼久，心裡豈能不波濤洶湧。離開台北前，他特別去道謝，老闆娘一如平常，只跟他說「有來台北再吃餛飩麵」。

施世治說，台北重考那一年還是沒考上，後來到台南重考，考上逢甲大學，大二時，他再回去找「餛飩媽媽」，那裡變成水果攤，附近的人說，餛飩媽媽回去蘆洲了，但他連人家名字都不知道，相當懊惱。

2017年時，施曾在臉書發文尋人，希望能找到「餛飩媽媽」，今年2020年端午連假期間，他決定實際走一趟，到台北南昌公園走訪，遇到公園對面家具行，他跟老闆描述當年故事，也勾起他們對這裡的回憶。

施世治說，到台北補習那一年，拚命打基礎，感到很孤獨，唯有到餛飩媽媽的攤位時，才感到自在，希望能找到餛飩媽媽，「好好的跟她說謝謝，當年的我太害羞了」。

屏東縣 連假

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