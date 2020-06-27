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中市槓中火今3度稽查 台電用1張漫畫秒懂爭議

氣溫攀升 北市：狗貓獨留車內飼主恐挨罰

中央社 / 台北27日電

夏季氣溫攀升，台北市動保處今天表示，訂定發布犬貓飼養基本照護規則後，飼主不可把狗、貓單獨留在汽車內，經檢舉、查報後，若確認飼主違法，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

台北市政府在今年2月間，依台北市動物保護自治條例，訂定發布「臺北市犬貓飼養基本照護規則」，並上路施行，規則要求包含飼養照護設施環境溫度與空間、汽車載運環境溫度等，且明訂「不得將犬、貓單獨留置於汽車內」，盼防範飼主因疏忽造成毛小孩中暑等危及生命狀況。

動物保護處表示，經統計，從今年2月間至昨天為止，飼主把狗留置在汽車內的檢舉案共12件，經分析，案件發生地幾乎都在信義區，有4件；研判是因飼主帶毛小孩出門逛街，卻未帶外出籠，導致無法把狗帶入百貨公司，只能先放在車內，被民眾發現後遭檢舉。

一名飼主曾把貴賓犬獨留在信義區某地下停車場的汽車內，約1個半小時，經民眾發現檢舉，動保處派員到場查報後，依違反相關規定開罰飼主。

動保處指出，飼主若把狗、貓獨留汽車內，經檢舉、查報後，若確定違法，可依台北市動物保護自治條例，處飼主2000元以上、1萬元以下罰鍰。

民眾若發現此狀況，可先拍照、錄影，再上傳至「HELLO TAIPEI 台北市單一陳情系統」，也可打1999市民當家熱線或動物保護專線（02-87913064~5）通報。

北市 毛小孩

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