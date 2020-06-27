端午連假第3天 北市天文館人潮仍爆滿

端午連假第3天，台北市天文館表示，繼昨天出現人潮高峰後，今天民眾依然踴躍，明天可能還會有一波人潮；市立動物園則指出，人潮波段跟往年差不多，有破萬人入園參觀。

台北市天文館指出，昨天人潮約為端午假期第一天的兩倍、無疫情時的周末2至3倍。今天延續如此情況，民眾依然爆滿，停車場不到上午11時就已停滿，像是售票亭、電梯等都可見排隊情景。

天文館表示，畢竟是端午連續假期，民眾又因疫情出不了遠門，天文館便是許多人首選，「不想塞車的就會在室內報復性出遊」，推估明天端午假期最後一天，有些人可能已回台北但不想待在家，也會把握最後機會出來走走。

台北市立動物園則表示，這次端午連假人潮跟以往差不多，通常第二天人潮會翻倍、第三天則會略為減少。例如昨天入園人數1萬9000多人，較連假第一天的9000多人多了一倍，但因昨天下午下起大雨，否則人會更多；而今天人數約1萬5000多人，比起昨天少了一些。

由台北捷運公司營運的兒童新樂園，據統計，較去年端午連假約多了1000多人，貓空纜車則持平，遊客數約1000人。