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新北推振興農產優惠專區 還可抽機車、IPhone等大獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
振興經濟消費券即將在7月15日發行使用，新北市農業局推出振興優惠專區及抽獎活動。圖／新北市農業局提供
振興經濟消費券即將在7月15日發行使用，新北市農業局推出振興優惠專區及抽獎活動。圖／新北市農業局提供

振興經濟消費券即將在7月15日發行使用，新北市農業局推出振興優惠專區及抽獎活動，從7月15日至12月31日，民眾只要在新北7家農會超市使用振興券就可買到優惠商品，另外也推出消費滿額抽獎活動，還有機會可把光陽GP 125機車、IPhone SE 128G智慧型手機等大獎抱回家。

農業局表示，配合振興券發行，新北市樹林、淡水、三重、五股、三芝、深坑及金山等7家農會超市，從7月15日起推出振興券優惠專區，首波優惠商品包括米、麵、葵花油與國產豆奶等食品，以及衛生紙、洗衣精等民生用品，推出價值200元與500元的優惠組合商品。蘆洲區農會則推出全館95折促銷活動，板橋區農會將在中元節推出促銷檔期。

另外，7月15日至8月13日加碼舉辦消費滿額抽獎活動，使用紙本振興券消費滿300元，即贈送摸彩券1張，特獎提供光陽GP 125機車5部，頭獎則有IPhone SE 128G智慧型手機10臺，獎品總價值超過新台幣35萬元。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，新北市各農會超市極力推廣地方農業，除販售各地農特產品，也時常舉辦團購及促銷活動吸引買氣，本次各農會超市配合中央振興券推出專屬優惠與摸彩活動，以親民價格提供民眾優質農產，回饋鄉里也幫助農友，歡迎民眾多多支持新北農業。

衛生紙 淡水 振興券

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