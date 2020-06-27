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新北首座全齡公園錦和公園啟用 年底前要再啟用2座

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左二）體驗運動器材。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左二）體驗運動器材。記者江婉儀／攝影

新北市中和區錦和公園是新北第1座全齡化公園，今舉辦啟用儀式，新北市長侯友宜去年曾到北歐考察，返國後開始推動「公園全齡化改善計畫」，侯友宜表示，市府今年總計要完成3座全齡公園與50座特色共融公園。

錦和公園由城鄉局引進北歐芬蘭4項體健設施，總計花費400萬元，可以訓練長輩的上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群，其中，樂齡大轉輪的轉輪上裝有可移動的小球，用手轉動球可改善肘部和肩膀的活動能力；起伏的平衡木可訓練爬坡及下坡的平衡感。

侯友宜表示，去年到北歐考察，光是溜滑梯就有分各種不同年齡層，此次引進歐洲運動器材，讓長者在公園內即可訓練肌耐力、平衡力及智力，達到延緩失能效果。他回國後開始規劃，要讓市民看得到也用得到，今年預計共開放3座全齡公園，邀請市民一起來動一動。

景觀處表示，錦和公園由市府各機關通力合作而成，景觀處作為平台統籌、城鄉局建置無障礙的空間，打造專為長者設計的運動體健場所，再由衛生局挑選適合長者使用的體健設施，搭配QRcode影片說明如何操作設施及新北動健康APP，並導入已培訓完成的運動指導員及社會局佈老志工在現場指導長者們使用器材及運動，訓練身體機能。

城鄉局表示，除了錦和公園外，三重三民公園是第2座全齡化公園，都是由城鄉局負責設置設備，三民公園因為規模較有、較多長輩使用，城鄉局針對老、中、青族群將現場分為三個區塊，引進機械型設施，讓年輕、中年族群不用上健身房也可運動。

每周四下午2點至3點半，會有運動指導員與佈老志工在錦和公園指導如何使用器材，民眾如有興趣可詢問中和衛生所

錦和公園是新北市第1座全齡化公園，由城鄉局引進北歐芬蘭4項體健設施，可以訓練長輩的上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群。記者江婉儀／攝影
錦和公園是新北市第1座全齡化公園，由城鄉局引進北歐芬蘭4項體健設施，可以訓練長輩的上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群。記者江婉儀／攝影
新北市中和區錦和公園是新北第1座全齡化公園，今舉辦啟用儀式。記者江婉儀／攝影
新北市中和區錦和公園是新北第1座全齡化公園，今舉辦啟用儀式。記者江婉儀／攝影
錦和公園是新北市第1座全齡化公園，由城鄉局引進北歐芬蘭4項體健設施，可以訓練長輩的上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群。記者江婉儀／攝影
錦和公園是新北市第1座全齡化公園，由城鄉局引進北歐芬蘭4項體健設施，可以訓練長輩的上肢肌力、手眼協調、平衡感及核心肌群。記者江婉儀／攝影

侯友宜 衛生所

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