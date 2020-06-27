廠商冒名強迫推銷消防器材 台南消防局提醒市民小心

台南市消防局近日接獲民眾反映，有自稱是「消防協會」的成員，告知民眾要實施防火宣導或該場所須作檢修申報，等民眾同意並放鬆警戒後，就會積極介紹滅火器或其他消防安全設備，希望民眾花錢買單或檢修設置，消防局研判這可能是廠商為了推銷消防器材的不當手法，提醒民眾小心注意。

消防局指出，平時為提升民眾安全意識，消防人員會結合義消防火宣導人員到轄內實施防火宣導及家戶訪視，並不定期至各機關、學校、場所執行防火(災)宣導，期望藉由將相關防火(災)知識融入民眾的日常生活中，期能達到降低火災損失的目標。

消防局強調，消防人員執行場所安全檢查或防火(災)宣導等勤務時，均會穿著紅色工作服及配戴識別證，方便民眾辨識，也不會要求民眾購買消防器材或收費。同時，呼籲民眾如有接獲不肖廠商假借消防局名義行推銷的情事，請撥打119或110確認及檢舉。