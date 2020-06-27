夜訪中和烘爐地 雙北夜景盡收眼底

位在新北市中和區南勢角山的烘爐地南山福德宮，是當地知名的土地公廟，民眾除了來此處求財、祈求平安外，也是觀賞大台北夜景的著名旅遊勝地，不論是與好友相揪上山看夜景，或是情侶約會增溫感情都非常適合。

烘爐地是知名求財宮廟，主殿除了供奉福德正神，還有註生娘娘及山神星君，財神殿奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等神尊，在在財神殿中有2公尺高的土地公神像及全台最大的福德正神像是最大特色，民眾如果要求財，一定要摸土地公像手中的大元寶，象徵摸了一整年能財運大開。

烘爐地有許多停車位，不少民眾、信徒上山後，會沿著步道前往財神殿，除了虔誠祈求保佑，也可運動健行，如果想要登山健行，可沿著路邊指標爬上烘爐地，看到眼前的盆地美景，爬山的疲憊瞬間一掃而空，感到心曠神怡。如果累了也可注意接駁車時刻表，悠閒搭車下山。

從主殿旁的停車場看夜景，可一次看見雙北夜景，若能見度高、沒有霧霾影響，還可清楚看見台北101，晚上的烘爐地雖沒有白天信徒參拜的熱鬧，但卻能讓心情平靜、放鬆，不論是下班與好友上山或是情侶來約會都非常適合。

烘爐地分兩處停車場，較高的財神殿停車位較少，但有最大的觀景台，可以一覽大台北盆地夜景，如果要看夜景建議可將車輛停放在主殿附近，再爬1200多階的步道上來。

除了夜景以外，2020新北燈會主燈「新北十景」也放置在烘爐地停車場，包含茶壺山、平溪天燈、烘爐地土地公、漁人碼頭情人橋、淡水輕軌、烏來瀑布、碧潭吊橋、野柳女王頭、富貴角燈塔、萬里蟹等十景。民眾之前如果錯過新北燈會，也可趁看夜景放鬆之餘，也可趁機一睹新北主燈的模樣。