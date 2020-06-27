影／侯友宜：連假除人流、車流 民眾出遊安全更重要
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消新北防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時當上游水域有大水下來時，可即時廣播告知民眾水域變化狀況，讓戲水及水岸邊烤肉民眾能夠及時上岸，確保生命安全。他強調，端午連假不僅人流、車流是市府注意的重點工作，民眾的出遊安全更是最重要的工作重點。
侯友宜表示，此次端午節四天連假，天氣炎熱，且暑假將至，戲水人潮眾多，呼籲民眾一定要依照新北市政府公告，選擇合法且合格的水域進行水域遊憩活動；他說，近日來國內發生數起因家長未注意發生孩童戲水意外的案例，提醒家長帶孩童至溪邊戲水務必注意孩童的動向，而民眾酒後盡量勿戲水，更嚴禁跳水行為，務必聽從消防局水域駐點人員指示，以確保安全。
新北消防局今年針對東北角、北海岸、大豹溪及南北勢溪流域均有公告限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間，自4月起即編排規畫編排消防及民間救難團體人員至各戲水人潮眾多水域作駐點及巡邏警戒工作。
局長黃德清表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，未來需要更多民間救難夥伴的協助，市府相關局處也會積極採取各種應變作為，透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險，也強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，一起共創幸福、美麗的安全城市。
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