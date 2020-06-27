快訊

殯葬業進駐大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

半數私立高中職六年內退場？學校轉型 這兩方向是趨勢

影／侯友宜：連假除人流、車流 民眾出遊安全更重要

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時可即時廣播告知民眾水域變化狀況，即時上岸。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時可即時廣播告知民眾水域變化狀況，即時上岸。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消新北防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時當上游水域有大水下來時，可即時廣播告知民眾水域變化狀況，讓戲水及水岸邊烤肉民眾能夠及時上岸，確保生命安全。他強調，端午連假不僅人流、車流是市府注意的重點工作，民眾的出遊安全更是最重要的工作重點。

侯友宜表示，此次端午節四天連假，天氣炎熱，且暑假將至，戲水人潮眾多，呼籲民眾一定要依照新北市政府公告，選擇合法且合格的水域進行水域遊憩活動；他說，近日來國內發生數起因家長未注意發生孩童戲水意外的案例，提醒家長帶孩童至溪邊戲水務必注意孩童的動向，而民眾酒後盡量勿戲水，更嚴禁跳水行為，務必聽從消防局水域駐點人員指示，以確保安全。

新北消防局今年針對東北角、北海岸、大豹溪及南北勢溪流域均有公告限制及禁止水域遊憩活動範圍、種類及時間，自4月起即編排規畫編排消防及民間救難團體人員至各戲水人潮眾多水域作駐點及巡邏警戒工作。

局長黃德清表示，「政府資源有限，民間力量無窮」，未來需要更多民間救難夥伴的協助，市府相關局處也會積極採取各種應變作為，透過學校教育、配合民眾需求與環境發展，以創新的思維、熱情的態度，整合相關單位，善用救生志工與民間資源，除讓危險水域減低風險，也強化各項災害搶救能力，希望讓市民快樂出門，平安回家，一起共創幸福、美麗的安全城市。

新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他強調這次端午連假工作重點除人流、車流，更重要的是民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他強調這次端午連假工作重點除人流、車流，更重要的是民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時可即時廣播告知民眾水域變化狀況，即時上岸。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時可即時廣播告知民眾水域變化狀況，即時上岸。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影
新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，同時慰問消防局人員及民間救難團體犧牲端午連假，守護民眾出遊安全。記者王長鼎／攝影

空拍機 侯友宜

延伸閱讀

影／林佳龍失言！柯不好意思批評 葉毓蘭轟：諷民是笨蛋

是否輔選李眉蓁 侯友宜：不會忘了黨員角色

國道超塞惹出林佳龍失言風波　侯友宜這樣說

本土零確診恐破功 侯友宜下令：掌握景點人、車流

相關新聞

殯葬業進駐台北大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火，大樓住戶還在梁柱上懸掛斗大黃布條「還我大安龍門里文教氣息」，事件...

影／侯友宜：連假除人流、車流 民眾出遊安全更重要

新北市長侯友宜今天到烏來區紅河谷水域視察消新北防局利用空拍機執行水域安全巡邏工作，他說，空拍機不僅可錄影蒐證，同時當上游...

台北結婚購物節 搶攻婚紗、喜餅市場

2020台北夏季結婚購物節昨天起連續3天在北市花博公園爭豔館展開，這也是疫情趨緩時，爭豔館第一場開館活動，希望振興受疫情...

監委被提名人住家涉違建 賴振昌：已拆 北市：另2案下月拆

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

大巨蛋無施工日誌 柯文哲：BOT契約漏洞

台北大巨蛋尚未復工，繼被抓包偷裝座椅、隔音棉後，台北市議員林亮君再爆料，大巨蛋沒有施工日誌，且興建營運契約明訂，遠雄於施...

美食新天地／新北「廢墟」早午餐逗趣 續杯做公益

新北市中和區民有街上有家「廢墟」早午餐店，在中和環球購物中心附近安靜的巷弄內，一不小心就會錯過，店家內外陳設主打工業風，...

錢櫃大火後 新北訂吹哨人條款 獎勵檢舉最高給10%

桃園敬鵬化工廠和北市錢櫃大火後，新北市消防局訂定吹哨人條款，鼓勵可能有公安問題的員工從內部提供事證檢舉，一旦裁罰可核發5...

板橋雙十路拆路霸 恢復10米寬

新北市養工處昨天宣布成功活化板橋雙十路交通瓶頸，當地公有地長期遭民眾私設花圃占用，近日協調拆除重鋪，恢復應有的10公尺路...

關渡平原違建月底納管 僅25%申請 柯文哲承諾專案處理

台北市關渡平有不少違規使用業者，市府決定本月30日前納管，否則開罰，申請大限將至，僅25%申請。市府日前開說明會砲聲隆隆...

新北養工處拆除板橋公有地佔有物 今年還要拆7案

新北市推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，板橋區雙十路3段70巷長期遭民眾私設花台等占用物，養工處近日拆除並重新鋪設路...

賴清德參加金山承天宮海陸遶境 祝北海岸漁獲滿載

新北市金山承天宮今天舉行建宮66周年海陸祈安遶境，遶境隊伍自承天宮出發陸上巡境，後再由漁船搭載承天宮列位神尊巡海遶境，副...

賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

熱門新聞

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

花蓮到處都是人 砂婆礑溪戲水塞車陣拜託「別再進來」

台南正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

木柵動物園人潮破萬亮紅燈！ 實名制隊伍一路排到捷運站

新北養工處拆除板橋公有地佔有物 今年還要拆7案

每坪40萬元？彰化市原凱福登店址傳將建26層住商大樓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。