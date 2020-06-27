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半數私立高中職六年內退場？學校轉型 這兩方向是趨勢

半數私立高中職六年內退場？學校轉型 這兩方向是趨勢

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市育達高職改名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」。圖／普林思頓高中提供
台北市育達高職改名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」。圖／普林思頓高中提供

北市老牌私校育達高職改名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，保留高職部、幼兒園，普通科則改制為國際高中部，並增設國際國中部、國際國小部，朝向雙語教學發展。不過少子化嚴峻，公立國中、小都在減班減額，也令外界好奇，「普林思頓」高中的未來走向。

「有需求才有辦法延續」，普林斯頓高中校長劉育仨表示，國家推動雙語教育，國際化教學將是未來趨勢，雖然北市力推雙語學校，速度仍緩不濟急，私校相對有彈性，轉型速度快，搶先滿足現家長、孩子的需求。

少子化衝擊高中職招生，全國私立學校產業工會理事長尤榮輝也預期，六年內會有一半以上的私立高中職面臨退場，若不想退場，則要思考轉型方案，改做實驗教育，或是走國際化，都是熱門趨勢，不僅能滿足小眾需求，收費也相對高，藉此維持私校財務平衡。

當私校力圖轉型，一如當年吹起職業教育風，職業類科如雨後春筍般出現，就有私校教師表示，「私立大專校院轉型及退場條例」延伸到高中職，法案預計年底就會通過，私校董事會都怕公益之手介入，拚命想轉型，可見的未來，實驗教育、雙語教育將在這幾年一窩蜂湧現，憂心市場一下就飽和。

但尤榮輝持相反意見，他認為，國際學校招收的多是金字塔頂端的學生，家長若想把孩子送出國，卻苦於學費、離鄉背井，現在台灣就能接受歐美教育，價錢又是國外一半，家長當然很願意。

全國私立學校產業工會成員趙永富認為，台灣社會風氣中，多數家長還是認為讀大學好，若從每年招生來看，往年北市都是公立學校先滿，升學路線的私立衛理女中、延平中學、再興中學、薇閣中學都還能招滿，高職端若同質性太高，一下就被彼此取代。

趙永富說，高職無論如何轉型，仍改變不了本質，除非走專門學校，如餐飲專科號稱「北開平、南高餐」，把資源集中化，高職才有生存空間，否則學校什麼科都有，卻又都招不滿，學生併科上課，受害的還是學生。

北市 少子化 幼兒園

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