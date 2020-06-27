殯葬業進駐大安區爆民怨！業者7月中照開　室內圖曝光

殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火，大樓住戶還在梁柱上懸掛斗大黃布條「還我大安龍門里文教氣息」，事件爆發後，業者和居民展開協調，但雙方沒共識，業者無法接受居民要求解約或搬走，將依原計畫7月中開幕。

該店面位於大安森林公園正對面，招牌高掛「墓園第一品牌」、「塔位選購」、「禮儀治喪規畫」，但大安區「龍門里」附近有龍安國小、金華國中、師範大學、台灣大學，就有居民憂心孩童會害怕，因此掛上黃布條抗議。

業者與居民衝突爆發，龍門里里長黃絹家也接受住戶陳情，在台北市議會召開協調會。有住戶表示，當時以為是設辦公室，沒想到招牌上去後，才知道是殯葬業；甚至有居民說，這裡原本很單純，來個葬儀社，讓他每天晚上都睡不好。

據了解，業者今年5月向仲介承租該店面，花費1個月申請室內裝修許可、營利事業登記預查、施工消防防護計畫，台北市都發局、消防局、建管處也到現場會勘，所有程序都過關。

業者楊至聖表示，確實沒料到招牌會引發大反彈，既然居民認為招牌「殯葬」字眼令他們不舒服，公司也願意換上新招牌，改成「大安招待處」，但協調過程中，社區只給他們兩條路，搬走或解約。