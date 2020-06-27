快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

殯葬業進駐大安區爆民怨！業者7月中照開　室內圖曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
業者強調，該店面僅提供顧客資訊，就像在賣代銷屋。圖／業者提供
業者強調，該店面僅提供顧客資訊，就像在賣代銷屋。圖／業者提供

殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火，大樓住戶還在梁柱上懸掛斗大黃布條「還我大安龍門里文教氣息」，事件爆發後，業者和居民展開協調，但雙方沒共識，業者無法接受居民要求解約或搬走，將依原計畫7月中開幕。

該店面位於大安森林公園正對面，招牌高掛「墓園第一品牌」、「塔位選購」、「禮儀治喪規畫」，但大安區「龍門里」附近有龍安國小、金華國中、師範大學、台灣大學，就有居民憂心孩童會害怕，因此掛上黃布條抗議。

業者與居民衝突爆發，龍門里里長黃絹家也接受住戶陳情，在台北市議會召開協調會。有住戶表示，當時以為是設辦公室，沒想到招牌上去後，才知道是殯葬業；甚至有居民說，這裡原本很單純，來個葬儀社，讓他每天晚上都睡不好。

據了解，業者今年5月向仲介承租該店面，花費1個月申請室內裝修許可、營利事業登記預查、施工消防防護計畫，台北市都發局、消防局、建管處也到現場會勘，所有程序都過關。

業者楊至聖表示，確實沒料到招牌會引發大反彈，既然居民認為招牌「殯葬」字眼令他們不舒服，公司也願意換上新招牌，改成「大安招待處」，但協調過程中，社區只給他們兩條路，搬走或解約。

楊至聖強調，實體墓園在新北市，該店面僅提供顧客資訊，就像在賣代銷屋，讓顧客不用舟車勞頓，現場也不會放任何骨灰罐，至於為何選定大安區？楊表示，單純因為教會多，想就近服務基督教友。

殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火。記者趙宥寧／攝影
殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火。記者趙宥寧／攝影
業者強調，該店面僅提供顧客資訊，就像在賣代銷屋。圖／業者提供
業者強調，該店面僅提供顧客資訊，就像在賣代銷屋。圖／業者提供

大安森林公園 台灣大學

延伸閱讀

路跑／跑者注意 小心大安森林公園出現的突襲者

花上千萬整修觀音瀑布卻沒停車場 議員擔心將造成民怨

促轉會：六張犁政治案件墓園應通盤清查

土城大安圳將加蓋 亞洲路增1車道

相關新聞

殯葬業進駐大安區爆民怨！業者7月中照開　室內圖曝光

殯葬業者落角台北市大安區和平東路一樓店面，引爆居民怒火，大樓住戶還在梁柱上懸掛斗大黃布條「還我大安龍門里文教氣息」，事件...

台北結婚購物節 搶攻婚紗、喜餅市場

2020台北夏季結婚購物節昨天起連續3天在北市花博公園爭豔館展開，這也是疫情趨緩時，爭豔館第一場開館活動，希望振興受疫情...

監委被提名人住家涉違建 賴振昌：已拆 北市：另2案下月拆

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

大巨蛋無施工日誌 柯文哲：BOT契約漏洞

台北大巨蛋尚未復工，繼被抓包偷裝座椅、隔音棉後，台北市議員林亮君再爆料，大巨蛋沒有施工日誌，且興建營運契約明訂，遠雄於施...

美食新天地／新北「廢墟」早午餐逗趣 續杯做公益

新北市中和區民有街上有家「廢墟」早午餐店，在中和環球購物中心附近安靜的巷弄內，一不小心就會錯過，店家內外陳設主打工業風，...

錢櫃大火後 新北訂吹哨人條款 獎勵檢舉最高給10%

桃園敬鵬化工廠和北市錢櫃大火後，新北市消防局訂定吹哨人條款，鼓勵可能有公安問題的員工從內部提供事證檢舉，一旦裁罰可核發5...

板橋雙十路拆路霸 恢復10米寬

新北市養工處昨天宣布成功活化板橋雙十路交通瓶頸，當地公有地長期遭民眾私設花圃占用，近日協調拆除重鋪，恢復應有的10公尺路...

關渡平原違建月底納管 僅25%申請 柯文哲承諾專案處理

台北市關渡平有不少違規使用業者，市府決定本月30日前納管，否則開罰，申請大限將至，僅25%申請。市府日前開說明會砲聲隆隆...

新北養工處拆除板橋公有地佔有物 今年還要拆7案

新北市推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，板橋區雙十路3段70巷長期遭民眾私設花台等占用物，養工處近日拆除並重新鋪設路...

賴清德參加金山承天宮海陸遶境 祝北海岸漁獲滿載

新北市金山承天宮今天舉行建宮66周年海陸祈安遶境，遶境隊伍自承天宮出發陸上巡境，後再由漁船搭載承天宮列位神尊巡海遶境，副...

賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

影／九份人潮回溫老街入口人擠人 攤商：好久沒堵車了

今天端午節連假第二天，新北市九份老街湧現人潮和車潮，中午時上山的道路出現堵車的情況，車流很多，老街入口處也是人擠人，並有...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

花蓮到處都是人 砂婆礑溪戲水塞車陣拜託「別再進來」

台南正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。