錢櫃大火後 新北訂吹哨人條款 獎勵檢舉最高給10%

桃園敬鵬化工廠和北市錢櫃大火後，新北市消防局訂定吹哨人條款，鼓勵可能有公安問題的員工從內部提供事證檢舉，一旦裁罰可核發5%到10%獎勵金；環保局也有毒性及化學物質違法汙染案件吹哨人條款，成案後可領10%到30%獎金。

不過有民眾表示，吹哨人的用意良好，但現實卻要多方考量，不但要擔心是否會被發現報復，甚至要想想工作會不會因此不保，被業界聯合封殺，「台灣很小，每個業界的圈子更小」，希望提供更多保障。

新北市消防局長黃德清說，桃園敬鵬等大火導致多位消防人員殉職、員工傷亡，消防署增訂公安吹哨條款，鼓勵內部員工舉發，避免再發生類似事故，消防局將保護吹哨人個資，為公安把關。

市長侯友宜則說，液化石油氣業者等涉及公共危險的工作環境都要把關，相關業者如未做好公安，將成為不定時炸彈，一旦出狀況會造成巨大傷害，所以要有嚴格標準管控。

去年8月新北市環保局公告實施「新北市檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵辦法」，檢舉查證屬實且裁罰金額達10萬元，可領取罰金10%的檢舉獎金；吹哨者可領到30%，最高150萬元。

新北市目前列管340種毒性化學物質，全市相關業者共511家，每年查獲違規案件約50件，但檢舉案都是個位數。