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新北養工處拆除板橋公有地佔有物 今年還要拆7案

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
養工處先將公有地占用物排除，並與板橋區公所合作，一併將舊有道路側溝及路面重新規劃施作，改善動線不良的問題，恢復原本的10米路寬。圖／新北市工務局提供
養工處先將公有地占用物排除，並與板橋區公所合作，一併將舊有道路側溝及路面重新規劃施作，改善動線不良的問題，恢復原本的10米路寬。圖／新北市工務局提供

新北市推動公有土地「新北美樂地2.0」專案，板橋區雙十路3段70巷長期遭民眾私設花台等占用物，養工處近日拆除並重新鋪設路面，養工處表示，接下來要活化中和秀朗橋秀峰路的國有土地活化使用。

工務局說明，板橋區雙十路3段70巷及江寧路3段55巷岔路口為都市計畫10米道路用地，過去遭民眾私設花台、鐵門、鐵皮棚架、圍牆及地磚等占用現有道路，以致於原有計畫道路被迫縮減為6米寬，嚴重影響行車動線，加上該占用處位於道路轉角，易造成車輛轉彎死角，行人通行時只能被迫與車輛爭道，險象環生。

認定該處占用物具有公共安全疑慮後，養工處先將公有地占用物排除，並與板橋區公所合作，一併將舊有道路側溝及路面重新規劃施作，改善原本動線不良的問題，恢復成應有的10米路寬。

工務局表示，未來將持續將閒置或遭私人占用的公有土地活化成公有停車場、公園綠地、微笑單車停車場等公有設施設備，以「使用代替管理，進行活化使用」為核心原則。

養工處科長蔡逸懐說，新北市每年至少規畫活化10案，打通板橋雙十路瓶頸是第3案，下個活化案在中和秀朗橋頭秀峰街，將把國有財產署的土地活化為停車場，配合鄰近環狀線秀朗橋站使用，也會提供國產署回饋。未來也將活化汐止康寧街附近的國有土地，會配合拓寬路面工程同時施工。

板橋區雙十路3段70巷原本被占用車道，限縮為6米路寬，行人通行時只能被迫與車輛爭道。圖／新北市工務局提供
板橋區雙十路3段70巷原本被占用車道，限縮為6米路寬，行人通行時只能被迫與車輛爭道。圖／新北市工務局提供

停車場 汐止

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