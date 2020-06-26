端午連假新北老街人潮不斷 商家買氣提升

端午連續假期第二天，新北風景區九份、金山、三峽老街，依舊人潮不斷。老街商家與蓮花田農民樂得生意大發，市府交控中心也密切監控人流與車流。

新北市府觀光旅遊局表示，新北市十分風景區、烏來、新店碧潭等各風景區今天仍有觀光人流，知名的九份地區尤其顯得人潮更多。無論是背包客或親子出遊，大家邊逛老街邊品嚐美食。

觀旅局說，目前不考慮啟動管制措施，會依照中央流行疫情指揮中心的指示，提醒民眾戴口罩，做好個人健康自主管理。新北市交控中心隨時掌握車流及人流，會做好假期的人車疏導。

觀旅局表示，因應暑假到來，深澳鐵道自行車將推出夜間營運活動，於7月1日至9月30日開放夜間營運班次，搭配山海景緻為主題的絢麗光環境，給民眾煥然一新的夏季夜晚。另外，也將陸續推出七夕音樂會、百人淨灘、振興三倍券套組、夏季旅展紀念套票，等一系列深澳浪漫的山海之旅。

三峽區長周晉平告訴中央社記者，三峽老街與清水祖師廟周邊，人潮與昨天差不多，上午天氣比較熱，民眾出門情形不如下午。都是趁著下午天氣轉涼爽才會逛逛老街、吃美食，或買三峽的知名小吃、茶葉、蜂蜜。

主要奉祀延平郡王鄭成功的金山區承天宮今天舉行「海陸遶境慶典」，區長廖武輝與各方信眾熱情參與，遶境隊伍從金包里老街一路到磺港漁港，再由漁船載神尊巡海遶境。

金山區公所表示，今天金山老街的觀光人潮約8成左右，換算人數約2600人至2800人。公所雖然持續宣導防疫作為，但因為天氣熱，多數民眾戴不住口罩，公所也只能儘量勸導保持安全社交距離。

金山區公所告訴中央社記者，老街在午餐過後出現人潮，附近的清水蓮花田也有不少民眾前往賞花。中角灣雖有遊客衝浪與避暑，但天氣轉陰，遊客人數明顯變少。

市府表示，全球疫情尚未完全趨緩，民眾仍需落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離。因應近期連日高溫及端午連假，提醒外出休閒民眾要多喝水、保持涼爽、避免中暑。

市府說，在後疫情時代，市長侯友宜在假日只要有時間，都會排振興經濟行程，由自身帶頭消費及行銷觀光。