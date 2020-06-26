賴清德參加金山承天宮海陸遶境 祝北海岸漁獲滿載

新北市金山承天宮今天舉行建宮66周年海陸祈安遶境，遶境隊伍自承天宮出發陸上巡境，後再由漁船搭載承天宮列位神尊巡海遶境，副總統賴清德說，身為金山萬里的子弟，歷年的承天宮慶典皆會回鄉祭拜，期盼在國姓爺鄭成功的加持下，冠肺炎疫情得以順利落幕，北海岸漁民出海能一帆風順，漁獲滿載。

立法委員賴品妤、市議員周雅玲、張錦豪、市府民政局副局長楊薏霖、金山區長廖武輝及磺港里里長許明熙及眾多地方人士都出席祝賀。

楊薏霖表示，為感念國姓爺鄭成功祈佑並紀念建宮66周年，金山承天宮每年於農曆5月6日舉辦海陸祈安遶境，車巡隊伍自承天宮出發延金山區主要幹道巡境，返回磺港漁港後再由漁船接續出海，航行金山區漁民作業範圍後返航圓滿，此種海陸搭配的遶境形式，成為北海岸一特色宗教文化。

金山區長廖武輝表示，他到金山上任後首次參與地方宗教文化活動，意義十分不同，選擇全程4個多小時陪同遶境隊伍全區步巡並登船出海，就是希望與鄉親朋友互動，走入鄰里社區，一步步走可以看得更多、更深入。承天宮主任委員謝福壽指出，配合防疫措施，簡化參拜流程，調整參拜空間，也減少參與人數。