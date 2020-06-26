快訊

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
監委被提名人賴振昌。圖／報系資料照
監委被提名人賴振昌。圖／報系資料照

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳法規所導致，經舉報後已拆除。但北市都發局指出，其中2案屬施工中的違建，已於95年4月拆除結案，剩餘2案，包含增設電梯的非施工中違建，也已於95年7月及107年5月查報，建管處已訂於7月22日強制拆除。

都發局指出，賴振昌位於北投區復興四路的違建，從95年3月迄107年5月16日共計查報4案，其中2案因屬施工中之違建，已於95年4月拆除結案，剩餘2案，包含增設電梯非施工中違建，於95年7月及107年5月查報在案，期間台北市議會有召開協調會，已說明查報並無爭議，近期將疏導違建人自行改善拆除。

建管處指出，對於無危害公安的新違建，考量違建查報時間外，也𧗾酌拆除所需機具丶人力丶地緣關係等因素，因此此案本案95年查報的新違建，建管處已訂7月22日強制拆除。

建管處表示，賴建昌的違建因為沒有影響公安，稍晚處理，但目前已排7月拆除，若屋主沒有自行拆除，建管處將強制執行，後續再收取相關作業費用。至於外傳當初有議員介入召開協調會，拆除作業才停擺，建管處表示，依照慣例不對外公開。

違建 公安 建築

延伸閱讀

淡水紫藤咖啡園 違建被罰擬歇業

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

考監人事爭議多 「白海豚會轉彎」起源者都入選

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

相關新聞

賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

影／九份人潮回溫老街入口人擠人 攤商：好久沒堵車了

今天端午節連假第二天，新北市九份老街湧現人潮和車潮，中午時上山的道路出現堵車的情況，車流很多，老街入口處也是人擠人，並有...

新北市環保局受理稽查員報名 將錄取202人今推短片宣導

新北市下月7日起將受理稽查員報名，8月筆試口試，預定錄取202人。環保局今天在粉絲頁向「做工的人Workers」致敬，推...

木柵動物園人潮破萬亮紅燈！ 實名制隊伍一路排到捷運站

端午連續假期第2天，台北市立動物園人潮亮紅燈，截至今日中午12時，累計入園人數就破萬，將近是昨天同時段的3倍，動物園發言...

關渡平原納管遭嗆罷免 柯文哲承諾：下周二專案討論

台北市關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，否則開罰，6月30日申請大限將至，僅25%申請，北市府日前開說明會...

議員再爆大巨蛋沒有施工日誌？ 柯文哲：這是契約漏洞

大巨蛋尚未復工，除了被抓包偷裝隔音棉，台北市議員林亮君昨又再度爆料，大巨蛋沒有施工日誌。對此，台北市長柯文哲上午到花博參...

新北綠竹筍盛產 五股在地社區推採筍體驗、當季筍料理

綠竹筍正值產季，位在新北市觀音山的五股綠竹社區，即日起至9月5日，每周末都會推出採筍體驗、文史導覽與音樂活動，還可吃到當...

議員爆大巨蛋沒施工日誌 批北市「睜一隻眼閉一隻眼」

台北大巨蛋繼遠雄偷裝座椅、吸音棉遭北市要求拆除後，台北市議員林亮君再爆料，大巨蛋沒有施工日誌，她也提出北市與遠雄的興建營...

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

大巨蛋停工逾五年，不僅蛋體默默「長好長滿」，北市府也簽准遠雄的建照變更案，最快端午連假後就可復工。知情人士指出，北市府與...

曾窮到剩2元 她放棄留學顧病母

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協...

台北市長住家、機關周邊 議員：竊案偏高

跟市長當鄰居、住公家機關旁，沒有比較安全。北市議員王浩調閱住宅竊盜發生數發現，市長住家、市府周邊等警力重兵把守地區，反成...

以筆代金 木柵集應廟送文昌筆

有寺廟以平安米、平安麵及餅乾等多種方式，響應紙錢替代方案，木柵集應廟也加入，以頗具特色的魁星筆，獨家製作成「集應文昌筆」...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。