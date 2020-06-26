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賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除
監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳法規所導致，經舉報後已拆除。但北市都發局指出，其中2案屬施工中的違建，已於95年4月拆除結案，剩餘2案，包含增設電梯的非施工中違建，也已於95年7月及107年5月查報，建管處已訂於7月22日強制拆除。
都發局指出，賴振昌位於北投區復興四路的違建，從95年3月迄107年5月16日共計查報4案，其中2案因屬施工中之違建，已於95年4月拆除結案，剩餘2案，包含增設電梯非施工中違建，於95年7月及107年5月查報在案，期間台北市議會有召開協調會，已說明查報並無爭議，近期將疏導違建人自行改善拆除。
建管處指出，對於無危害公安的新違建，考量違建查報時間外，也𧗾酌拆除所需機具丶人力丶地緣關係等因素，因此此案本案95年查報的新違建，建管處已訂7月22日強制拆除。
建管處表示，賴建昌的違建因為沒有影響公安，稍晚處理，但目前已排7月拆除，若屋主沒有自行拆除，建管處將強制執行，後續再收取相關作業費用。至於外傳當初有議員介入召開協調會，拆除作業才停擺，建管處表示，依照慣例不對外公開。
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