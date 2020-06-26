快訊

繼磐石艦後再驗日本學生8堂課師生抗體 莊人祥曝原因

中職／換總留言風波 富邦胡金龍下二軍並將懲處

如何融入台灣生活 專家建議新住民從愛自己開始

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導
台南市光華女中輔導室主任林秀瑛陪同新住民一起面對及討論生活適應，鼓勵新住民從認識自己、愛自己開始。記者邵心杰／翻攝
台南市光華女中輔導室主任林秀瑛陪同新住民一起面對及討論生活適應，鼓勵新住民從認識自己、愛自己開始。記者邵心杰／翻攝

新住民剛到台灣，融入台灣生活需要時間，也有賴於政府和民間共同協助。移民署南區事務大隊台南市第一服務站為了讓新住民能盡早適應台灣生活，邀請台南市光華女中輔導室主任林秀瑛陪同新住民一起面對及討論生活適應，鼓勵新住民從認識自己、愛自己開始，再去找尋愛對方的方式，讓周遭的人也有被愛的感覺。

來自越南的新住民秋雲來台灣已經4個月，她經由通譯的協助，用帶著生澀的中文告訴林秀瑛，說她很想念家鄉，在台灣有點孤單、寂寞，雖然先生和婆婆都對她很好，因為不熟悉環境，怕迷路就很少出門，又吃不慣台灣的口味。她希望將來能夠多出來走走和台灣人多接觸。

林老師表示，新住民剛來台灣，生活適應一定會很困難，可以多參與移民署和縣市政府辦的活動。她建議，到中文識字班上課，能在課程中與來自泰國、印尼及越南的朋友相處，講述自己和了解別人的故事，認識自己、愛自己開始。

她指出，有正向的能量後，再去找尋愛對方的方式，讓周遭的人也有被愛的感覺，屆時，妳會發現有許多人正關心著妳，相信就可以選妳所愛、愛妳所選。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，透過每月家庭教育成長課程，可以讓剛入境的新住民獲得許多生活必知的資訊，包括醫療、健保、居停留法令等，讓新住民在台生活也能資訊無落差，且能縮短初入境的適應期。

新住民 移民署 越南

延伸閱讀

150名日本商務客飛抵越南 將隔離14天

新住民巧做越南立體捲紙藝術 響應打擊人口販運

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

越南籍新住民愛心不落人後 送粽至偏鄉提前過節

相關新聞

賴振昌聲明違建已拆？北市府：還有2案7月22日強制拆除

監委被提名人賴振昌住家涉及違章建築，6月23日賴發布書面聲明指出，媒體指他住家涉及違章建築，事實是屋況不良整修，業者不諳...

影／九份人潮回溫老街入口人擠人 攤商：好久沒堵車了

今天端午節連假第二天，新北市九份老街湧現人潮和車潮，中午時上山的道路出現堵車的情況，車流很多，老街入口處也是人擠人，並有...

新北市環保局受理稽查員報名 將錄取202人今推短片宣導

新北市下月7日起將受理稽查員報名，8月筆試口試，預定錄取202人。環保局今天在粉絲頁向「做工的人Workers」致敬，推...

木柵動物園人潮破萬亮紅燈！ 實名制隊伍一路排到捷運站

端午連續假期第2天，台北市立動物園人潮亮紅燈，截至今日中午12時，累計入園人數就破萬，將近是昨天同時段的3倍，動物園發言...

關渡平原納管遭嗆罷免 柯文哲承諾：下周二專案討論

台北市關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，否則開罰，6月30日申請大限將至，僅25%申請，北市府日前開說明會...

議員再爆大巨蛋沒有施工日誌？ 柯文哲：這是契約漏洞

大巨蛋尚未復工，除了被抓包偷裝隔音棉，台北市議員林亮君昨又再度爆料，大巨蛋沒有施工日誌。對此，台北市長柯文哲上午到花博參...

新北綠竹筍盛產 五股在地社區推採筍體驗、當季筍料理

綠竹筍正值產季，位在新北市觀音山的五股綠竹社區，即日起至9月5日，每周末都會推出採筍體驗、文史導覽與音樂活動，還可吃到當...

議員爆大巨蛋沒施工日誌 批北市「睜一隻眼閉一隻眼」

台北大巨蛋繼遠雄偷裝座椅、吸音棉遭北市要求拆除後，台北市議員林亮君再爆料，大巨蛋沒有施工日誌，她也提出北市與遠雄的興建營...

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

大巨蛋停工逾五年，不僅蛋體默默「長好長滿」，北市府也簽准遠雄的建照變更案，最快端午連假後就可復工。知情人士指出，北市府與...

曾窮到剩2元 她放棄留學顧病母

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協...

台北市長住家、機關周邊 議員：竊案偏高

跟市長當鄰居、住公家機關旁，沒有比較安全。北市議員王浩調閱住宅竊盜發生數發現，市長住家、市府周邊等警力重兵把守地區，反成...

以筆代金 木柵集應廟送文昌筆

有寺廟以平安米、平安麵及餅乾等多種方式，響應紙錢替代方案，木柵集應廟也加入，以頗具特色的魁星筆，獨家製作成「集應文昌筆」...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。