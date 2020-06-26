如何融入台灣生活 專家建議新住民從愛自己開始

新住民剛到台灣，融入台灣生活需要時間，也有賴於政府和民間共同協助。移民署南區事務大隊台南市第一服務站為了讓新住民能盡早適應台灣生活，邀請台南市光華女中輔導室主任林秀瑛陪同新住民一起面對及討論生活適應，鼓勵新住民從認識自己、愛自己開始，再去找尋愛對方的方式，讓周遭的人也有被愛的感覺。

來自越南的新住民秋雲來台灣已經4個月，她經由通譯的協助，用帶著生澀的中文告訴林秀瑛，說她很想念家鄉，在台灣有點孤單、寂寞，雖然先生和婆婆都對她很好，因為不熟悉環境，怕迷路就很少出門，又吃不慣台灣的口味。她希望將來能夠多出來走走和台灣人多接觸。

林老師表示，新住民剛來台灣，生活適應一定會很困難，可以多參與移民署和縣市政府辦的活動。她建議，到中文識字班上課，能在課程中與來自泰國、印尼及越南的朋友相處，講述自己和了解別人的故事，認識自己、愛自己開始。

她指出，有正向的能量後，再去找尋愛對方的方式，讓周遭的人也有被愛的感覺，屆時，妳會發現有許多人正關心著妳，相信就可以選妳所愛、愛妳所選。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，透過每月家庭教育成長課程，可以讓剛入境的新住民獲得許多生活必知的資訊，包括醫療、健保、居停留法令等，讓新住民在台生活也能資訊無落差，且能縮短初入境的適應期。