聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／九份人潮回溫老街入口人擠人 攤商：好久沒堵車了
今天端午節連假第二天，新北市九份老街湧現人潮和車潮，中午時上山的道路出現堵車的情況，車流很多，老街入口處也是人擠人，並有遊覽車上山，整批的遊客進入老街，讓老街的人潮有回溫的狀況。攤商說，雖然沒有以前的榮景，但已回溫不少，「好久沒看到堵車了」。
一名民宿業者說，昨天和今天人潮都很多了，顯見民眾有信心出來玩了，九份老街上來有很多空礦的地方適合出遊，今天中午上山的路有堵車的情況，人潮和車潮很多，希望車子多來一些，讓九份恢復元氣，因為有一些商家都已撐不下去關門了。
今天中午12點半，悲情城市、阿妹茶館前的階梯有不少民眾拍照，附近攤商說，遊客有回來了，但還是沒有以前那麼多。以前有很多日韓旅客，但現在都看不到。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言