影／九份人潮回溫老街入口人擠人 攤商：好久沒堵車了

今天端午節連假第二天，新北市九份老街湧現人潮和車潮，中午時上山的道路出現堵車的情況，車流很多，老街入口處也是人擠人，並有遊覽車上山，整批的遊客進入老街，讓老街的人潮有回溫的狀況。攤商說，雖然沒有以前的榮景，但已回溫不少，「好久沒看到堵車了」。

一名民宿業者說，昨天和今天人潮都很多了，顯見民眾有信心出來玩了，九份老街上來有很多空礦的地方適合出遊，今天中午上山的路有堵車的情況，人潮和車潮很多，希望車子多來一些，讓九份恢復元氣，因為有一些商家都已撐不下去關門了。