新北市環保局受理稽查員報名 將錄取202人今推短片宣導

新北市下月7日起將受理稽查員報名，8月筆試口試，預定錄取202人。環保局今天在粉絲頁向「做工的人Workers」致敬，推出「稽查的人」，述說稽查員的辛苦。

環保局表示，除了清潔隊員，還有稽查隊員們默默奔波取締空氣、噪音等汙染，為民眾捍衛乾淨的家園。各行各業都有辛苦的地方，每份工作都值得尊重，大家都是齒輪，緊密貼合運轉，成就這個社會。