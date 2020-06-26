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新北市環保局受理稽查員報名 將錄取202人今推短片宣導

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市環保局推出稽查的人短片，述說稽查員的辛勞。圖／新北市環保局提供
新北市環保局推出稽查的人短片，述說稽查員的辛勞。圖／新北市環保局提供

新北市下月7日起將受理稽查員報名，8月筆試口試，預定錄取202人。環保局今天在粉絲頁向「做工的人Workers」致敬，推出「稽查的人」，述說稽查員的辛苦。

環保局表示，除了清潔隊員，還有稽查隊員們默默奔波取締空氣、噪音等汙染，為民眾捍衛乾淨的家園。各行各業都有辛苦的地方，每份工作都值得尊重，大家都是齒輪，緊密貼合運轉，成就這個社會。

稽查員要24小時分3班輪值，埋伏蹲點時長時間便池水中或忍受蚊蟲叮咬是常有的事，有時因路程遙遠，趕到時沒抓到汙染還要挨罵、被酸，環保局希望大家多給這些幕後英雄掌聲，讓他們可以堅持下去。

新北市環保局推出稽查的人短片，述說稽查員的辛勞。圖／新北市環保局提供
新北市環保局推出稽查的人短片，述說稽查員的辛勞。圖／新北市環保局提供

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