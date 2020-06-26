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木柵動物園人潮破萬亮紅燈！ 實名制隊伍一路排到捷運站
端午連續假期第2天，台北市立動物園人潮亮紅燈，截至今日中午12時，累計入園人數就破萬，將近是昨天同時段的3倍，動物園發言人曹先紹表示，疫情壓縮民眾出遊機會，昨日端午大家聚餐，連假第二天，大家都想出門走走。
根據交通部1968 APP，動物園周邊上午就亮起紅燈，人潮呈「擁擠」狀態。相較昨日零星人流量，今天上午就開出紅盤，累計入園人數達1萬2545人，由於入場須排隊實名制，一早9時，實名制人龍多到排至捷運木柵站1號出口，下午可望再增多，有機會突破2萬人大關。
貓空纜車昨日上午也是人潮零星，一般纜車要搭就有，唯獨水晶纜車需要排上40分鐘，不過北捷認為，連假首日通常大家都會往外跑，第二、三天才比較多人，截至今日11點，總運量約900人次，也是昨天的3倍左右，但仍比去年同期少；兒童新樂園昨日人流略多於去年，今早依然很熱門，開門不到3小時，就湧入4600人次，熱門遊樂設施需要排隊。
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