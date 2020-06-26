木柵動物園人潮破萬亮紅燈！ 實名制隊伍一路排到捷運站

端午連續假期第2天，台北市立動物園人潮亮紅燈，截至今日中午12時，累計入園人數就破萬，將近是昨天同時段的3倍，動物園發言人曹先紹表示，疫情壓縮民眾出遊機會，昨日端午大家聚餐，連假第二天，大家都想出門走走。

根據交通部1968 APP，動物園周邊上午就亮起紅燈，人潮呈「擁擠」狀態。相較昨日零星人流量，今天上午就開出紅盤，累計入園人數達1萬2545人，由於入場須排隊實名制，一早9時，實名制人龍多到排至捷運木柵站1號出口，下午可望再增多，有機會突破2萬人大關。