關渡平原納管遭嗆罷免 柯文哲承諾：下周二專案討論

台北市關渡平原，現存不少違規使用業者，北市府要求納管，否則開罰，6月30日申請大限將至，僅25%申請，北市府日前開說明會，現場砲聲隆隆，痛批北市府強硬納管，卻遲未和地方溝通，根本欺負北投人，應免收保證金，還嗆聲若執意蠻幹，就罷免市長柯文哲。

對此，柯文哲上午到花博參加結婚購物節活動時受訪指出，政策要有充分說明，因為今年2月一直到現在，理論上要辦說明會，但因為疫情，室內活動都被停掉，現在才解封，當時應該有些說明會要辦沒有辦，所以對老百姓來講，當然會抗議。

柯文哲說，不過是這樣，因為關渡平原案，這就是台北市一個問題，中華民國每個地方都一樣，就是不合法他已經存在幾十年， 幾十年前也不去抓，擺到現在，說要納管處理，老百姓會說，都已經不合法幾十年了，為什麼以前不處理，現在要處理。

柯文哲說，不管從社子島、關渡平原，甚至線性公園攤販，都是同樣的問題，這也是要讓台灣成為法治國家， 過程中必須要付出的代價，都已經違法存在幾十年，現在要納管的時候，當然會這樣。

柯文哲說，但疫情期間該辦的說明沒有說明，要寬限一些時間，也是合理的。至於期限會不會延長？柯說，府內下周會開會專案討論。不能說馬上要延長，要延長多久，每個承辦局處要來說明，下周二會開會討論。