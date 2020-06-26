科技教育創意實作競賽 新北10隊獲1金4銀3銅

新北市國中小學參加國教署「全國科技教育創意實作競賽」，中港國小等7校有10隊共獲得1金4銀3銅2佳作成績，近期將教育局將鼓勵得獎團隊。

全國科技教育創意實作競賽決賽於本月中舉行，全國共100校120隊參賽，因疫情影響，並未辦頒獎典禮。競賽分為國小及國中「自造任務」、「資訊科技應用」及「機電整合」組，鼓勵學生發揮創意，再團隊合作動手做，前置準備由教師指導，複賽則由學生單獨簡報及說明。

自造任務組今年特以「搖獎機」為主題，以36組號碼隨機搖出3組號碼球，國小由中港國小「磁吸乾坤」獲銀牌，蘆洲國小「大笨鐘轉轉樂」獲銅牌；國中則由南山高中「全能智慧隨機抽獎機」獲銅牌。

資訊科技應用組則以人工智慧、大數據及雲端應用等主題製作可用於生活的作品，積穗、光復國小「石虎守護神─A防路殺系統」獲銀牌，可辨識出石虎，提醒駕駛人注意；中港國小「智慧地震應變系統」獲銅牌，可判定發生強震則自動斷電關火的地震應變系統，保護住宅安全。

機電整合組則整合資訊、機械等技術，設計可實際應用或具市場發展潛能作品，南山高中「微負壓滅菌空氣清淨系統」獲國中組金牌。成員謝奕宏表示每解決一個問題，都能帶給大家成就感與動力。

國小由蘆洲國小「科技小農」獲銀牌，能自動精準澆灌及量測數據上傳網路的科技農田，減輕農夫辛勞；中港國小「自動翻棉被機」則獲銀牌，發明可以翻面且定時自動翻被的棉被機。