新北綠竹筍盛產　五股在地社區推採筍體驗、當季筍料理

綠竹筍正值產季，位在新北市觀音山的五股綠竹社區，即日起至9月5日，每周末都會推出採筍體驗、文史導覽與音樂活動，還可吃到當季竹筍料理，民眾可趁端午連假到綠竹社區吃美食、把新鮮農產帶回家。

五股綠竹社區位於觀音山國家風景區內，因為氣候適宜、土壤適中，加上專業的耕種技術，出產的綠竹筍鮮甜細嫩。當地生態以相當豐富，可看見獨角仙、螢火蟲、蛙類與蛇類等，是新北體驗生態與美食的必去景點。

社區理事長楊海塗表示，現在正是綠竹筍懺季，社區辦理一系列竹筍產業行銷活動，邀請民眾到農再社區體驗生態並享受綠竹筍料理。活動期間每周末將推出採筍體驗、文史導覽與音樂活動。

親子採筍活動將在每周六早上10點至11點半舉辦，每梯次限額15位報名，完成體驗後再送涼筍一份；每周日下午3點社區提供文史導覽活動，帶民眾深入了解歷史與觀音山豐富生態；另外，每周六日下午1點至3點在旗竿湖農場餐廳舞台，邀請在地音樂家登台演出，使民眾在享用竹筍大餐的同時享受農村中的音樂饗宴。