議員爆大巨蛋沒施工日誌 批北市「睜一隻眼閉一隻眼」

台北大巨蛋繼遠雄偷裝座椅、吸音棉遭北市要求拆除後，台北市議員林亮君再爆料，大巨蛋沒有施工日誌，她也提出北市與遠雄的興建營運契約，內容明定遠雄於施工期間必須向北市府回報工程進度，但向北市體育局索資時，體育局卻兩手一攤，說遠雄停工，所以也沒施工進度。

對此，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，遠雄停工前，都有回報工程進度，2015年5月20日停工後，也有繼續提供至8月，但因停工預定進度跟實際進度沒有再變化，當時北市就發文，請遠雄不用再提供，復工後再依工程進度提報即可。

至於施工日誌，陳世浩表示，大巨蛋為BOT案，與一般政府採購契約不同，BOT是政府把地交給你興建營運50年，政府僅要求工程進度，不會管到細節，但陳世浩也說，未來不排除放入契約，但政府對民間工程到底要不要管這麼多？也會再列入檢討。目前僅要求工程竣工後，要告知園區規畫，比如影城有幾層樓、各層樓設施，「會用成果論的方式來看，不是過程論。」

建管處長張明森表示，營建署確實有訂出施工日誌表格，由工地主任填寫，送地方主管機關備查，他也坦言，北市目前沒規定要報備，將盡速制訂備查規範，預計2個月內完成，可能在申請使照前，或逐層勘驗時，要求工程單位提出施工日誌送備查。

遠雄發言人楊舜欽則說，內部都有寫施工日誌，也有定期向建管處回報工期、工程進度、工程項目、必要進度，皆可透過建管處調閱資料；不過施工日誌要提供到多細節，北市須依法規範，也要是通案，若未依法要求，就是公司內部資料。

台北大巨蛋爭議甚囂塵上，停工5年外觀卻蓋得像快完工，議員呱吉曾表示，即便參與每場都審會，儘管多次質疑遠雄擴大解釋公安需求，根本是違法復工，但除了空調跟座椅，「我們也苦無證據」。

林亮君也在臉書吐露心聲，坦言如果不是吹哨者提供內部資訊，也很難在最後關頭揪出違法裝設吸音棉等弊端。也有網友建議她，可以調閱遠雄的施工日誌，林也無奈表示，整個大巨蛋園區，目前「沒有施工日誌」，只因為遠雄說現在停工，所以當然沒有施工日誌。

林亮君批評，遠雄根本是睜眼說瞎話，大巨蛋明明就在進行14項工程，5年來從沒屋頂蓋到有屋頂，質疑「這都不是施工？怎麼會沒有施工日誌？」然而台北市體育局跟建管處，也接受遠雄說法，睜一隻眼閉一隻眼。

北市府和遠雄簽訂「台北文化體育園區興建營運契約」，契約內容要求施工期間，遠雄要定期向北市府函報預定進度跟實際進度，然而，當向北市索資時，體育局卻又雙手一攤，說因為現在停工，因此沒有預定進度跟實際進度。

林亮君表示，同樣的北市府，5年前可以抓出遠雄79處違法不按圖施工，為什麼5年後，吸音棉裝了半年都沒人看出來？她認為，完全就是看台北市政府有沒有心而已，希望柯文哲市長能好好想想，她也會持續追查到底。