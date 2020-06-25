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端午連假首日天氣佳 北市夜市商圈湧現人潮

中央社 / 台北25日電

今天是端午連假首日，台北市夜市、商圈晚間湧現逛街人潮，業者評估，消費、逛街人潮回流約8成，像小吃、飲料店業績都有提升，預期連假期間，可恢復至平時假日人流狀況。

端午連假起跑，台北市夜市、商圈湧現逛街人潮，像西門町、士林夜市、寧夏夜市、捷運中山站周邊商圈等都出現人潮。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山接受中央社記者訪問時表示，因疫情趨緩加上天氣佳及端午連假起跑，今晚逛街人潮有增加，預估增加約3成，像夜市內小吃、飲料店業績都不錯。

他說，雖然有很多民眾跑到中南部、離島等處遊玩，但也會有其他縣市民眾北上遊玩，加上疫情穩定，人潮就會回流，預期連假期間到夜市逛街和消費的人潮應該會提升。

記者走訪士林夜市，發現民眾都攜家帶眷逛夜市，幾乎人手都有飲料、小吃，與家人一起逛街的陳先生說，疫情趨緩，加上連假，在家很悶，且天氣不錯，才想說到夜市吃小吃、逛逛。

寧夏夜市也同樣擠滿逛街人潮，夜市觀光協會理事長林定國表示，晚間人潮回流約8成，預期民眾因悶太久有報復性消費、逛街，加上天氣佳，有信心端午連假期間的逛街人潮，會回復到沒有疫情時的假日一樣。

至於觀光客居多的西門町在端午連假期間狀況，西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫說，依據過去經驗，原本在端午連假逛街人潮就會比較多，但因目前疫情趨緩，且今天天氣佳，西門町從下午到晚間，人潮也逐漸回流，預估約8成，研判端午連假期間應會維持逛街人潮回流的水準。

夜市 連假 疫情

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