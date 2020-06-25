新北老人文康車變身行動KTV 百歲人瑞大秀歌藝

為提供偏鄉長輩開心、樂活的服務，新北市2台老人文康車一年內巡迴70個據點，配有卡拉OK、多媒體電腦伴唱，讓長輩能歡聚高歌，其中淡水區的百歲人瑞盧贊貴唱起歌來宛如日本演歌明星，迷倒一群阿公阿嬤。

社會局長張錦麗指出，新北市2部文康車分別由板橋宏法禪寺和國際獅子會300B1區捐贈，去年共跑了441場次，累計參加的長輩有1萬5150人次，文康車麻雀雖小，但五臟俱全，除了卡拉OK，還有血壓計、體溫機、棋藝桌遊等，有如一座迷你型的老人文康中心。

由於新冠疫情趨緩，各項活動逐步展開，文康車也再度啟程，端午節前夕，在新北市志願服務協會社工王祐紳帶領下，文康車開到了淡水興仁里十全福德宮，受到數十名長輩熱情歡迎。

今年剛好晉升百歲人瑞的盧贊貴，是當地興仁里長盧仁澤的爸爸，率先點了1首日本歌「我比誰還愛你」，道地的日本唱腔，引起熱烈掌聲。盧贊貴表示，以前也當選過一屆里長，如今為民服務的工作交給兒子、媳婦，他最喜歡和老友泡茶聊天，只要文康車到興仁里，就會吆喝大家來唱歌。

另外，87歲的陳火鍊爺爺歌藝同樣高超，將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣；家住劍潭的應仕冠奶奶，從104年起更一路追著新北市文康車跑，有次跟到坪林茶博館附近，一群大陸遊客看到文康車可在路邊開唱，更忍不住向她點播鄧麗君的「月亮代表我的心」。