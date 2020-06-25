快訊

日籍確診女接觸者 109人採檢結果出爐了

平溪望古瀑布浮潛男找到了 無生命跡象送醫搶救

新北老人文康車變身行動KTV 百歲人瑞大秀歌藝

聯合報 / 記者吳亮賢施鴻基／新北即時報導
87歲的陳火鍊將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣。記者吳亮賢／攝影
87歲的陳火鍊將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣。記者吳亮賢／攝影

為提供偏鄉長輩開心、樂活的服務，新北市2台老人文康車一年內巡迴70個據點，配有卡拉OK、多媒體電腦伴唱，讓長輩能歡聚高歌，其中淡水區的百歲人瑞盧贊貴唱起歌來宛如日本演歌明星，迷倒一群阿公阿嬤。

社會局長張錦麗指出，新北市2部文康車分別由板橋宏法禪寺和國際獅子會300B1區捐贈，去年共跑了441場次，累計參加的長輩有1萬5150人次，文康車麻雀雖小，但五臟俱全，除了卡拉OK，還有血壓計、體溫機、棋藝桌遊等，有如一座迷你型的老人文康中心。

由於新冠疫情趨緩，各項活動逐步展開，文康車也再度啟程，端午節前夕，在新北市志願服務協會社工王祐紳帶領下，文康車開到了淡水興仁里十全福德宮，受到數十名長輩熱情歡迎。

今年剛好晉升百歲人瑞的盧贊貴，是當地興仁里長盧仁澤的爸爸，率先點了1首日本歌「我比誰還愛你」，道地的日本唱腔，引起熱烈掌聲。盧贊貴表示，以前也當選過一屆里長，如今為民服務的工作交給兒子、媳婦，他最喜歡和老友泡茶聊天，只要文康車到興仁里，就會吆喝大家來唱歌。

另外，87歲的陳火鍊爺爺歌藝同樣高超，將翁立友的代表作「我問天」唱得絲絲入扣；家住劍潭的應仕冠奶奶，從104年起更一路追著新北市文康車跑，有次跟到坪林茶博館附近，一群大陸遊客看到文康車可在路邊開唱，更忍不住向她點播鄧麗君的「月亮代表我的心」。

盧仁澤表示，偏鄉資源有限，所幸市府安排文康車定期巡迴，且穿插福利宣導，例如老人假牙補助、老人道路交通安全、防疫3部曲等，還會搭配節令辦活動，「每當文康車要來時，長輩都非常期待。」

百歲人瑞盧贊貴點唱日本歌「我比誰還愛你」。記者吳亮賢／攝影
百歲人瑞盧贊貴點唱日本歌「我比誰還愛你」。記者吳亮賢／攝影

日本

延伸閱讀

至今共23起群聚感染 日本北海道強化防疫

【生活見聞】卡拉／飛機上看電影

好康在這裡／飯店謝師宴 競推優惠

集齊7樂團主唱開唱　他驚爆患腎臟病險喪命

相關新聞

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

新北市淡水區「紫藤咖啡園」有兩處園區，共有1.3萬坪、上千株紫藤花，每年花季到來，一片夢幻的紫藤花海總吸引破萬民眾參訪，...

染疫女學生接觸100多人 柯文哲：我們不能大意

一名女學生返日後，確診感染新冠肺炎，女學生在台灣接觸了一百多人，目前相關疫調還在進行，台北市長柯文哲今在臉書指出，四天連...

大巨蛋停工5年默默長大 看柯市府內部角力過程

2015年被台北市政府勒令停工的大巨蛋，幾近「完工」的外觀讓很多人疑問：「不是停工嗎？怎麼好像已經蓋好了。」甚至有民意代表質疑柯市府放水。大巨蛋在停工逾5年之後，不僅蛋體默默地長好長滿，北市府也在6月22日簽准遠雄的建照變更案，最快端午連假後就可復工，背後有一段柯市府團隊的角力過程。

新北老人文康車變身行動KTV 百歲人瑞大秀歌藝

為提供偏鄉長輩開心、樂活的服務，新北市2台老人文康車一年內巡迴70個據點，配有卡拉OK、多媒體電腦伴唱，讓長輩能歡聚高歌...

改建中和枋寮市場 江永昌爭取經費盼改善採購環境

新北市中和枋寮公有零售市場位於人潮熙攘的核心地區，已有54年的歷史，因排水設備不良、既有管線嚴重老化，又受到疫情衝擊，嚴...

八款台北特色人孔蓋亮相 捷運這些站外還有隱藏版

政府美學就從腳下開始！先前，台中綠川彩繪人孔蓋、日本寶可夢城市人孔蓋都掀起一波「收集潮」。台北市不讓其他城市專美於前，未來，你也可以低頭看看台北街道，各區的限定版人孔蓋將悄悄現身。

人都往南跑了！動物園、貓纜、兒童新樂園不見人潮　

今天是端午節，不少民眾帶著家人外出旅遊，不過台北市親子熱門場館不見人潮，截至今早11時，台北市立動物園共有3071人入園...

端午連假第一天 新北烏來、十分瀑布等地出現人潮

今天是端午節連價第一天，新北市各景點包含九份老街、烏來老街、碧潭風景區、十分瀑布等景點都出現人潮，新北市觀旅局表示，此次...

首創以筆代金 木柵集應廟送考生文昌筆取代紙錢

台北市民政局推動寺廟運用平安米、平安麵及餅乾等多種方式自行響應紙錢替代方案，木柵集應廟也加入響應紙錢替代方案的行列，獨家...

新北推可食地景 端午節在家自製療癒艾草香包

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中...

振興藝文經濟 新北博物館推出買一送一

迎接暑假到來，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，暑假期間憑新北市公立博物館票根即可免費參觀轄內其他公立博物館，文化局...

女王陪喝咖啡 北觀處推出「女王弄夕陽」享受另類風情

新北市野柳地質公園是國內外知名的國際旅遊景點，尤其女王頭最吸引遊客的目光，每年造訪的國內外遊客多達300萬人。因受到疫情...

熱門新聞

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

桃園桃鶯路橋端午連假後 將封橋14天夜間施工

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

北市龍舟賽現場開放100名額 新北看線上直播

鹿港慶端陽夜間燈光饗宴點燈 中山路一路美到廟口商圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。