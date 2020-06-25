全台最大紫藤花園遭檢舉違建 業者心寒：「考慮歇業」

新北市淡水區「紫藤咖啡園」有兩處園區，共有1.3萬坪、上千株紫藤花，每年花季到來，一片夢幻的紫藤花海總吸引破萬民眾參訪，但近期卻遭檢舉違建，業者賴文鏗抱怨，農業局、觀旅局都以此作為宣傳，現在花園卻不斷被罰，將自行拆除建物，並考慮將花全數賣出，「歇業不做了」。

賴文鏗指出，多年前發現日本的紫藤花十分浪漫，為了讓台灣民眾也能一睹美麗花海，費盡心力從日本引進技術，歷經10年時間，終於打造「紫藤咖啡園」屯山園區及水源園區，成為全台最大的紫藤花園。

不料，去年起「紫藤咖啡園」不斷遭人檢舉違建，接連被開出6萬、18萬的罰單，農業局、地政局會勘後，也認定違反農牧地使用規定，地上違規建物須限期改善。

賴文鏗委屈地說，經營紫藤花園不是為了賺錢，而是為了一圓夢想，一年12個月僅3月到4月花季期間收費入園，其餘時間皆開放免費參觀，「十年來我幾乎沒賺錢，只有支付員工的薪水跟園區成本，我賺的只有遊客的笑容！」

賴文鏗表示，雖有意願申請為合法休閒農場，但土地持有人眾多，有些甚至不知去向，面臨諸多困難，已找拆除公司下周二進場拆除建物，至於花園部分，由於每年有數千名國外遊客來參訪，許多人已預約看花，因此明年花季將照常開放，後續考慮賣掉紫藤花填補虧損，「民眾以後要欣賞紫藤花可能無望」。

地政局表示，依區域計畫法，該地屬農牧用地，但地上物未經申請合法，屬於違建，須依規定拆除，目前仍持續輔導業者申請合法化，但業者必須取得地主同意，簽下變更使用同意書。