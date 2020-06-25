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改建中和枋寮市場 江永昌爭取經費盼改善採購環境
新北市中和枋寮公有零售市場位於人潮熙攘的核心地區，已有44年的歷史，因排水設備不良、既有管線嚴重老化，又受到疫情衝擊，嚴重影響攤商生意，立法委員江永昌向經濟部爭取防疫設施改善補助款435萬元，投入市場改造，也要求經濟部提出振興計畫，不讓攤商生計受到影響。
經濟部表示，本次工程項目包含排水、地坪、招牌、電氣汰舊換新，以期解決環境惡臭、地坪濕滑、消防逃生及管線老舊、配線凌亂等問題，再配合整齊美觀的攤台招牌，達到永續化、友善化、商業化、科技化等目標。
受到新冠肺炎疫情影響，有攤販反映生意差了一半左右，很多客人都是逛逛而已沒有消費，得知市場將進行改善工程，有攤商表示「喜憂參半」，雖然樂見市場舊有環境改善，但害怕工期長達一個月，客源流失，希望市府加快腳步。
江永昌表示，透過改善工程除了可將攤商的招牌做得更亮麗吸引人，針對水溝不通、容易積水、打滑的地方進行改善排除。未來將提供更舒適、整潔的環境，讓消費者可以輕鬆採買，也讓枋寮市場變得煥然一新。
江永昌表示，已要求經濟部重視開市後的振興計畫，讓枋寮市場的營運不受休市影響，再開紅盤。提醒民眾，枋寮市場從26日起開始休市2日，6月28日至7月27日進行改善工程。
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