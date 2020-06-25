快訊

直播／國內新增1例境外移入 為瓜地馬拉返台者

白色恐怖辛酸史 「紅鼻子」歷史老師故事扯上傅斯年

人都往南跑了！動物園、貓纜、兒樂不見人潮　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情前要搭上貓纜，都要排上3、40分鐘，今日運量不大，但若民眾想搭水晶纜車，因纜車數量較少，也要等上近40分鐘。記者趙宥寧／攝影
疫情前要搭上貓纜，都要排上3、40分鐘，今日運量不大，但若民眾想搭水晶纜車，因纜車數量較少，也要等上近40分鐘。記者趙宥寧／攝影

今天是端午節，不少民眾帶著家人外出旅遊，不過台北市親子熱門場館不見人潮，截至今早11時，台北市立動物園共有3071人入園，貓空纜車也僅有833人搭乘，較往年端午節人潮來得少，僅兒童新樂園2083人略多於去年，推估大家都往花東、南部衝，北市人流確實不多。

國內疫情趨緩，國旅大爆發，今早高速公路車流塞不完，反倒台北市熱門景點人潮少，疫情前要搭上貓纜，都要排上3、40分鐘，今日運量不大，但若民眾想搭水晶纜車，因纜車數量較少，也要等上近40分鐘，一般纜車幾乎不用等。

貓空纜車中心主任趙宗威表示，今天天氣悶，疫情也還沒完全解除，加上疫情期間，大家在台北市悶久了，好不容易有四天連假，大家都往花東、中南部走，台北遊客量明顯較少，雖然人潮稍稍回溫，但跟過去比起，運量仍差了6成。

兒童新樂園營運組組長褚朝陽表示，今早人潮較去年同期略多一些，但連續假期，台北人習慣往外跑，預估連假最後兩天人潮會再上升。他也提到，5月底開始，人潮慢慢回到疫情前狀況，平均一個設施要等上10至20分鐘，熱門設施要排20分鐘以上，不過從疫情開始到現在，也只有2天入園人次破萬，今天若下午天氣好，預期能再突破萬人大關。

動物園休園10日後重新對外開放，也推出「台灣兩棲爬蟲特展」，吸引親子入園。動物園發言人曹先紹表示，今早天氣熱，特展場館有冷氣，不少親子家庭邊看展、邊消暑，但端午吃飯都吃中午，預期下午人潮會變多，但連假首日，能破萬就很不錯。

家住松山區的吳小姐表示，原本臨時起意想帶家人去南部玩，打去訂房卻「一房難求」，只好留在台北市，跑來動物園，找些有冷氣的場館帶小孩休閒一下；吳先生帶著一家四口來動物園，小孩在旁一直喊熱，走完大貓熊館就說要回家，出動隨身電扇也難消暑。

動物園休園10日後重新對外開放，開園首日適逢端午節，不見排隊人潮。記者趙宥寧／攝影
動物園休園10日後重新對外開放，開園首日適逢端午節，不見排隊人潮。記者趙宥寧／攝影
台北市立動物園推出「台灣兩棲爬蟲特展」，展區布置與生活情境相像，希望能喚起民眾共感經驗。記者趙宥寧／攝影
台北市立動物園推出「台灣兩棲爬蟲特展」，展區布置與生活情境相像，希望能喚起民眾共感經驗。記者趙宥寧／攝影
中午天氣悶熱，大夥在動物園室內場館吹冷氣乘涼。記者趙宥寧／攝影
中午天氣悶熱，大夥在動物園室內場館吹冷氣乘涼。記者趙宥寧／攝影
台北市立兒童新樂園今早2083人入園，略多於去年。圖／台北捷運公司提供
台北市立兒童新樂園今早2083人入園，略多於去年。圖／台北捷運公司提供

貓空纜車 疫情 北市

延伸閱讀

疫情漸緩 北市場館人潮漸恢復

北市動物園重開 推兩棲爬蟲展

北市動物園25日開放 推兩棲爬蟲動物特展

北市動物園明天重開張！推兩棲爬蟲特展攬客

相關新聞

振興藝文經濟 新北博物館推出買一送一

迎接暑假到來，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，暑假期間憑新北市公立博物館票根即可免費參觀轄內其他公立博物館，文化局...

女王陪喝咖啡 北觀處推出「女王弄夕陽」享受另類風情

新北市野柳地質公園是國內外知名的國際旅遊景點，尤其女王頭最吸引遊客的目光，每年造訪的國內外遊客多達300萬人。因受到疫情...

人都往南跑了！動物園、貓纜、兒樂不見人潮　

今天是端午節，不少民眾帶著家人外出旅遊，不過台北市親子熱門場館不見人潮，截至今早11時，台北市立動物園共有3071人入園...

端午連假第一天　新北烏來、十分瀑布等地出現人潮

今天是端午節連價第一天，新北市各景點包含九份老街、烏來老街、碧潭風景區、十分瀑布等景點都出現人潮，新北市觀旅局表示，此次...

首創以筆代金 木柵集應廟送考生文昌筆取代紙錢

台北市民政局推動寺廟運用平安米、平安麵及餅乾等多種方式自行響應紙錢替代方案，木柵集應廟也加入響應紙錢替代方案的行列，獨家...

新北推可食地景 端午節在家自製療癒艾草香包

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中...

政黨協商 北市追加減預算一讀通過

台北市政府今年度第一次追加減預算送審一波三折。議員陳政忠、王浩認為，其中的廣慈博愛園區預算，市府先浮編18億元再辦追減，...

全家福海砂屋都更動土 柯文哲：北市已無釘子戶

台北市臥龍街的全家福海砂屋都更案，歷經10年整合，昨天動土開工，預計3年後變身23層樓電梯華廈。市長柯文哲昨出席祝賀時表...

西門町捷運廣場下月起禁菸 徒步區暫不納入

北市西門捷運廣場下月1日起設禁菸區，分別為捷運西門站1號、6號出口周邊，及新世界大樓廣場、紅樓前廣場共4區，上路首月為勸...

淡水人口增加 水資中心將擴建第3期

新北市淡水地區近年來汙水量隨著人口逐漸增加，新北市水利局興建淡水水資源回收中心處理汙水問題，第1、2期已營運，第3期廠區...

國道1號林口A南出匝道 擬增右轉匝道

國道1號林口A南出匝道銜接龜山、林口，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君昨天邀相關單...

三倍券北市加碼高中職 最高千元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲昨日再加碼，北市高中職學生，持數位學生證登錄三倍券，累計消費滿3000元，中央補...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

新北環保局招考202名環保約雇人員

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

7年新北社會救助生涯 賴涵婷最常去醫院和殯儀館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。