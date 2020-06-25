人都往南跑了！動物園、貓纜、兒樂不見人潮　

今天是端午節，不少民眾帶著家人外出旅遊，不過台北市親子熱門場館不見人潮，截至今早11時，台北市立動物園共有3071人入園，貓空纜車也僅有833人搭乘，較往年端午節人潮來得少，僅兒童新樂園2083人略多於去年，推估大家都往花東、南部衝，北市人流確實不多。

國內疫情趨緩，國旅大爆發，今早高速公路車流塞不完，反倒台北市熱門景點人潮少，疫情前要搭上貓纜，都要排上3、40分鐘，今日運量不大，但若民眾想搭水晶纜車，因纜車數量較少，也要等上近40分鐘，一般纜車幾乎不用等。

貓空纜車中心主任趙宗威表示，今天天氣悶，疫情也還沒完全解除，加上疫情期間，大家在台北市悶久了，好不容易有四天連假，大家都往花東、中南部走，台北遊客量明顯較少，雖然人潮稍稍回溫，但跟過去比起，運量仍差了6成。

兒童新樂園營運組組長褚朝陽表示，今早人潮較去年同期略多一些，但連續假期，台北人習慣往外跑，預估連假最後兩天人潮會再上升。他也提到，5月底開始，人潮慢慢回到疫情前狀況，平均一個設施要等上10至20分鐘，熱門設施要排20分鐘以上，不過從疫情開始到現在，也只有2天入園人次破萬，今天若下午天氣好，預期能再突破萬人大關。

動物園休園10日後重新對外開放，也推出「台灣兩棲爬蟲特展」，吸引親子入園。動物園發言人曹先紹表示，今早天氣熱，特展場館有冷氣，不少親子家庭邊看展、邊消暑，但端午吃飯都吃中午，預期下午人潮會變多，但連假首日，能破萬就很不錯。