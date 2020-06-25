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端午連假第一天 新北烏來、十分瀑布等地出現人潮
今天是端午節連價第一天，新北市各景點包含九份老街、烏來老街、碧潭風景區、十分瀑布等景點都出現人潮，新北市觀旅局表示，此次連假人潮與疫情爆發前相比，大約回流七至八成，會持續透過監控系統與手機定位管控人潮。
根據高速公路1968APP顯示，目前新北市轄內旅遊景點人潮都顯示正常，沒有人潮過多需要注意。新北市觀旅局原在官網上放置人潮儀表板，可提醒民眾如果要前往知名景點，可先查看當地停車場是否已達管制標準，但此次端午節並未看到。
觀旅局表示，因應新冠肺炎疫情趨緩，人潮儀表板在此次假期中先拿掉，在這次連假市府也會透過監控系統跟手機定位系統管控人潮流量，預估下午人潮會逐漸變多。
觀旅局表示，之前疫情嚴峻，所以各景點停車場若滿百分之50，就會啟動車流管制，但現在疫情趨緩，民眾只要做好自主健康管理與防疫措施，非常歡迎到各景點遊玩，根據108個監視系統，目前九份老街、金山老街人潮較多，若跟疫情爆發前的假日人潮比較，人潮約回流七至八成。
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