端午連假第一天　新北烏來、十分瀑布等地出現人潮

今天是端午節連價第一天，新北市各景點包含九份老街、烏來老街、碧潭風景區、十分瀑布等景點都出現人潮，新北市觀旅局表示，此次連假人潮與疫情爆發前相比，大約回流七至八成，會持續透過監控系統與手機定位管控人潮。

根據高速公路1968APP顯示，目前新北市轄內旅遊景點人潮都顯示正常，沒有人潮過多需要注意。新北市觀旅局原在官網上放置人潮儀表板，可提醒民眾如果要前往知名景點，可先查看當地停車場是否已達管制標準，但此次端午節並未看到。

觀旅局表示，因應新冠肺炎疫情趨緩，人潮儀表板在此次假期中先拿掉，在這次連假市府也會透過監控系統跟手機定位系統管控人潮流量，預估下午人潮會逐漸變多。