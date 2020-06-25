疫情漸緩 北市場館人潮漸恢復

今天是端午連假首日，國道從24日出現壅塞，雖然台北市動物園、兒童新樂園、天文館沒見到大量人潮，不過，場館異口同聲表示，下午才會比較多民眾入館，人數則與去年端午連假首日相差不遠。

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情趨緩，政府也紛紛推出振興方案，努力刺激國旅，雖然一名在南部就學的日本留學生昨天確診，但民眾出遊意願似乎不受影響，國道從24日就開始出現壅塞，其中國道5號塞爆一整夜。

台北市立動物園發言人曹先紹告訴中央社記者，去年端午連假有3天，首日有1萬368人入園，而今天截至上午11時止，則有3037人，按照往例，人潮會在下午過後出現，因連假首日，推測多數民眾還是會想睡到自然醒，中午聚餐後再出門走走。

曹先紹說，氣溫炎熱也可能是另一個影響因素，特別動物園多是戶外場域，可能多數民眾會等午後較涼爽時再入園。

天文館主任林坤蓉告訴中央社記者，疫情最嚴重時期，到館人數銳減，直到上週日偏食活動後，假日的人潮數開始恢復正常，平均一天約3000人次，不過，連假首日通常人會少一些，第二天、第三天才會比較多人。

動物園、天文館等仍維持入園實名制、量額溫，館內也會放置酒精供民眾消毒，但沒有強制戴口罩。不過，曹先紹說，遊客當中，約有1/4比例戴口罩；林坤蓉說，天文館的民眾幾乎都戴著口罩。

兒童新樂園則由北捷負責營運，北捷指出，截至上午11時止，有2083人入園，較去年端午連假首日還要多515人。