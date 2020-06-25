首創以筆代金 木柵集應廟送考生文昌筆取代紙錢

台北市民政局推動寺廟運用平安米、平安麵及餅乾等多種方式自行響應紙錢替代方案，木柵集應廟也加入響應紙錢替代方案的行列，獨家製作創新的「集應文昌筆」，首創「以筆代金」，除了鼓勵信眾減少紙錢用量外，以文昌筆祭拜後，考生還可直接用來應試，如獲文昌帝君相助。

木柵集應廟也預定於109年6月27日早上8時30分舉辦考生祈福法會，全程免費參與，法會結束後，考生還能領取智慧米，鼓勵考生們一同響應「以筆代金」。

木柵集應廟為木柵地區的重要信仰中心，主祀張巡尪公、林氏夫人尪媽，即保儀尊王與申國夫人，同祀文昌帝君，當地學子時常到廟中祈求考試金榜題名，廟方為表現出色學子所辦的「狀元宴」更是遠近馳名。

民政局長藍世聰說，木柵集應廟推出「以筆代金」，不只能讓祭祀文化兼顧傳統與環保，也能融入亮眼的創意來吸引更多年輕人參與，有助於宗教的永續發展。

民政局指出，今年在文山區民俗委員會孫偉志會長的大力促成，集應廟以廟中相當具特色的魁星筆進行發想，推出「集應文昌筆」組合，鼓勵考生祭拜時以「集應文昌筆」取代紙錢。由原子筆、2B鉛筆、筆袋、尺及橡皮擦俱全的「集應文昌筆」組合，將成考生上場應試的強力後援。