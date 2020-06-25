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家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母
家住新北市淡水區的胡珮珊，從小父親入獄，與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾經窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協會介入協助，讓胡珮珊求學無後顧之憂，今年高中畢業的她更考上美國芝加哥大學公費生，但她決定留在台灣就讀銘傳大學犯罪防治系，照顧生病的母親，也希望藉所學協助更生人回歸社會。
胡珮珊在小學二年級那年，父親因案入獄，但母親患有先天性心臟病、糖尿病及高血壓，加上脊椎、膝蓋也有關節性退化，無法長時間工作，生活面臨極大困境。
胡珮珊回想起當時狀況，全家翻來找去只有2塊錢，連吃飯都成問題，當蔡錦賢議員及弱勢協會帶著慰問金和餐盒來家裡時，和媽媽都感動地流下淚水。往後9年，協會也提供求學資助，她更以優異成績回報社會善心，今年順利從台北市中正高中畢業。
蔡錦賢指出，胡珮珊從小就很懂事孝順，照護母親吃藥，就像「小媽媽」守護「大媽媽」，國小時榮獲總統教育獎，國中以市長獎畢業，更是全國「孝行獎」史上最年輕得主，高中參與台美雙聯學制計劃的她，更以優異成績拿到中正高中與美國加州費爾蒙特學校兩張畢業證書，並考上世界十強的美國芝加哥大學公費生。
不過，胡佩珊將選擇留在台灣就讀銘傳大學犯罪防治系，除了就近照顧生病的母親，背後也隱含成長過程中，父親入獄不在身旁的心路點滴，她透露，經常看到更生人有心回改，卻不被社會大眾接受，希望未來可通過司法特考，擔任觀護人輔導，幫助他們回歸社會。
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