快訊

新增1例新冠肺炎境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

Segway宣布退役停產：從新潮墜落的「曾經未來發明」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協會，長期提供胡珮珊協助。圖／蔡錦賢服務處提供
市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協會，長期提供胡珮珊協助。圖／蔡錦賢服務處提供

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小父親入獄，與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾經窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水區關懷弱勢協會介入協助，讓胡珮珊求學無後顧之憂，今年高中畢業的她更考上美國芝加哥大學公費生，但她決定留在台灣就讀銘傳大學犯罪防治系，照顧生病的母親，也希望藉所學協助更生人回歸社會。

胡珮珊在小學二年級那年，父親因案入獄，但母親患有先天性心臟病、糖尿病及高血壓，加上脊椎、膝蓋也有關節性退化，無法長時間工作，生活面臨極大困境。

胡珮珊回想起當時狀況，全家翻來找去只有2塊錢，連吃飯都成問題，當蔡錦賢議員及弱勢協會帶著慰問金和餐盒來家裡時，和媽媽都感動地流下淚水。往後9年，協會也提供求學資助，她更以優異成績回報社會善心，今年順利從台北市中正高中畢業。

蔡錦賢指出，胡珮珊從小就很懂事孝順，照護母親吃藥，就像「小媽媽」守護「大媽媽」，國小時榮獲總統教育獎，國中以市長獎畢業，更是全國「孝行獎」史上最年輕得主，高中參與台美雙聯學制計劃的她，更以優異成績拿到中正高中與美國加州費爾蒙特學校兩張畢業證書，並考上世界十強的美國芝加哥大學公費生。

不過，胡佩珊將選擇留在台灣就讀銘傳大學犯罪防治系，除了就近照顧生病的母親，背後也隱含成長過程中，父親入獄不在身旁的心路點滴，她透露，經常看到更生人有心回改，卻不被社會大眾接受，希望未來可通過司法特考，擔任觀護人輔導，幫助他們回歸社會。

胡珮珊克服家中困境、積極求學，以優異成績從高中畢業。圖／蔡錦賢服務處提供
胡珮珊克服家中困境、積極求學，以優異成績從高中畢業。圖／蔡錦賢服務處提供

淡水

延伸閱讀

全台唯一可培訓飛行員大學 朝陽科大航空大樓動土

更生人變一流廚師 向兒子證明「爸爸不是流氓」

曾窮到只剩2元 胡珮珊翻轉人生盼成助人者

更生人成創業典範 鼓勵更多人「努力就不怕被看不起」

相關新聞

振興藝文經濟 新北博物館推出買一送一

迎接暑假到來，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，暑假期間憑新北市公立博物館票根即可免費參觀轄內其他公立博物館，文化局...

女王陪喝咖啡 北觀處推出「女王弄夕陽」享受另類風情

新北市野柳地質公園是國內外知名的國際旅遊景點，尤其女王頭最吸引遊客的目光，每年造訪的國內外遊客多達300萬人。因受到疫情...

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小父親入獄，與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾經窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水...

新北推可食地景　端午節在家自製療癒艾草香包

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中...

胸腔科醫護脫白袍成龍舟戰士　長輩「退而不休」來參賽

脫下白袍，由台北榮民總醫院胸腔科醫護人員組成的「胸腔戰士」龍舟隊，成軍5年，去年奪下龍舟賽公開女子組第5名，今年捲土重來...

政黨協商 北市追加減預算一讀通過

台北市政府今年度第一次追加減預算送審一波三折。議員陳政忠、王浩認為，其中的廣慈博愛園區預算，市府先浮編18億元再辦追減，...

全家福海砂屋都更動土 柯文哲：北市已無釘子戶

台北市臥龍街的全家福海砂屋都更案，歷經10年整合，昨天動土開工，預計3年後變身23層樓電梯華廈。市長柯文哲昨出席祝賀時表...

西門町捷運廣場下月起禁菸 徒步區暫不納入

北市西門捷運廣場下月1日起設禁菸區，分別為捷運西門站1號、6號出口周邊，及新世界大樓廣場、紅樓前廣場共4區，上路首月為勸...

淡水人口增加 水資中心將擴建第3期

新北市淡水地區近年來汙水量隨著人口逐漸增加，新北市水利局興建淡水水資源回收中心處理汙水問題，第1、2期已營運，第3期廠區...

國道1號林口A南出匝道 擬增右轉匝道

國道1號林口A南出匝道銜接龜山、林口，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君昨天邀相關單...

三倍券北市加碼高中職 最高千元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲昨日再加碼，北市高中職學生，持數位學生證登錄三倍券，累計消費滿3000元，中央補...

三倍券新北不加碼 侯友宜：小餌釣大魚

振興三倍券7月15日上路，民進黨新北市議員張志豪等人針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。面對桃園、台北都加碼，侯友宜...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦

新北環保局招考202名環保約雇人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。