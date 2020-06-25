新北推可食地景　端午節在家自製療癒艾草香包

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中的「可食地景」，只要用自家種植的香草，就可以縫製專屬的特色香包。

農曆五月後，天氣日趨炎熱，導致潮溼與蚊蠅孳生，造成傳染病盛行，早期認為是瘴癘之氣作祟，因此端午有驅邪抗瘴的習俗，隨身佩帶具有特殊香氣，用來驅蟲避邪的香包，便是先民的智慧。如今雖然香包大多僅具象徵性的意義，但自製香包不僅應景，淡淡香氣更能帶來好心情。

景觀處表示，端午常見的艾草香包除了可至中藥行購買現成的艾絨作為填充物外，民眾也可以在自家陽台種植艾草來自製天然艾絨。自製艾絨的步驟非常簡單，先摘取自家種植的新鮮艾葉並在陽光下曝曬幾日後，將艾草搗碎、篩除硬梗及雜質，便完成最天然的自製艾絨。