聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北推可食地景 端午節在家自製療癒艾草香包
今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中的「可食地景」，只要用自家種植的香草，就可以縫製專屬的特色香包。
農曆五月後，天氣日趨炎熱，導致潮溼與蚊蠅孳生，造成傳染病盛行，早期認為是瘴癘之氣作祟，因此端午有驅邪抗瘴的習俗，隨身佩帶具有特殊香氣，用來驅蟲避邪的香包，便是先民的智慧。如今雖然香包大多僅具象徵性的意義，但自製香包不僅應景，淡淡香氣更能帶來好心情。
景觀處表示，端午常見的艾草香包除了可至中藥行購買現成的艾絨作為填充物外，民眾也可以在自家陽台種植艾草來自製天然艾絨。自製艾絨的步驟非常簡單，先摘取自家種植的新鮮艾葉並在陽光下曝曬幾日後，將艾草搗碎、篩除硬梗及雜質，便完成最天然的自製艾絨。
景觀處表示，艾草為菊科多年生草本植物，可以使用種子種植或剪取走莖扦插繁殖，植株強健適應性強，病蟲害少，剪取適量使用還可以多次採收，相當適合想嘗試種植香草的民眾種植。艾草葉形美觀，還有斑葉品種可以選擇，民眾可以利用不同的可食用香草、蔬菜盆栽與艾草植株作為搭配，在自家自製「可食地景」香草組合盆栽，輕鬆將自家陽台或屋頂打造成兼具美觀、好吃、療癒的可食地景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言