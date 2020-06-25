快訊

新增1例新冠肺炎境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

Segway宣布退役停產：從新潮墜落的「曾經未來發明」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推可食地景　端午節在家自製療癒艾草香包

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾可以在自家陽台種植艾草來自製天然艾絨製成艾草香包。圖／新北市景觀處提供
民眾可以在自家陽台種植艾草來自製天然艾絨製成艾草香包。圖／新北市景觀處提供

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中的「可食地景」，只要用自家種植的香草，就可以縫製專屬的特色香包。

農曆五月後，天氣日趨炎熱，導致潮溼與蚊蠅孳生，造成傳染病盛行，早期認為是瘴癘之氣作祟，因此端午有驅邪抗瘴的習俗，隨身佩帶具有特殊香氣，用來驅蟲避邪的香包，便是先民的智慧。如今雖然香包大多僅具象徵性的意義，但自製香包不僅應景，淡淡香氣更能帶來好心情。

景觀處表示，端午常見的艾草香包除了可至中藥行購買現成的艾絨作為填充物外，民眾也可以在自家陽台種植艾草來自製天然艾絨。自製艾絨的步驟非常簡單，先摘取自家種植的新鮮艾葉並在陽光下曝曬幾日後，將艾草搗碎、篩除硬梗及雜質，便完成最天然的自製艾絨。

景觀處表示，艾草為菊科多年生草本植物，可以使用種子種植或剪取走莖扦插繁殖，植株強健適應性強，病蟲害少，剪取適量使用還可以多次採收，相當適合想嘗試種植香草的民眾種植。艾草葉形美觀，還有斑葉品種可以選擇，民眾可以利用不同的可食用香草、蔬菜盆栽與艾草植株作為搭配，在自家自製「可食地景」香草組合盆栽，輕鬆將自家陽台或屋頂打造成兼具美觀、好吃、療癒的可食地景。

艾草植株強健適應性強，病蟲害少，相當適合想嘗試種植香草的民眾種植。圖／新北市景觀處提供
艾草植株強健適應性強，病蟲害少，相當適合想嘗試種植香草的民眾種植。圖／新北市景觀處提供

延伸閱讀

端午節疏運 高鐵今加開1班南港至左營

端午賀禮 高雄聯醫教做香包、清脂茶

北市龍舟賽現場開放100名額 新北看線上直播

鯰魚哥煞到潘慧如有「愛的想法」 肖想當梁瀚名姊夫

相關新聞

振興藝文經濟 新北博物館推出買一送一

迎接暑假到來，新北市即日起推出「博物館1+1方案」，暑假期間憑新北市公立博物館票根即可免費參觀轄內其他公立博物館，文化局...

女王陪喝咖啡 北觀處推出「女王弄夕陽」享受另類風情

新北市野柳地質公園是國內外知名的國際旅遊景點，尤其女王頭最吸引遊客的目光，每年造訪的國內外遊客多達300萬人。因受到疫情...

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

家住新北市淡水區的胡珮珊，從小父親入獄，與母親相依為命，家中經濟十分困頓，曾經窮到只剩2塊錢，所幸市議員蔡錦賢創立的淡水...

新北推可食地景　端午節在家自製療癒艾草香包

今天是端午連假第一天，除了吃粽子、划龍舟、立蛋外，縫製並懸掛香包也是不少人的童年回憶。新北市景觀處表示，民眾可以利用家中...

胸腔科醫護脫白袍成龍舟戰士　長輩「退而不休」來參賽

脫下白袍，由台北榮民總醫院胸腔科醫護人員組成的「胸腔戰士」龍舟隊，成軍5年，去年奪下龍舟賽公開女子組第5名，今年捲土重來...

政黨協商 北市追加減預算一讀通過

台北市政府今年度第一次追加減預算送審一波三折。議員陳政忠、王浩認為，其中的廣慈博愛園區預算，市府先浮編18億元再辦追減，...

全家福海砂屋都更動土 柯文哲：北市已無釘子戶

台北市臥龍街的全家福海砂屋都更案，歷經10年整合，昨天動土開工，預計3年後變身23層樓電梯華廈。市長柯文哲昨出席祝賀時表...

西門町捷運廣場下月起禁菸 徒步區暫不納入

北市西門捷運廣場下月1日起設禁菸區，分別為捷運西門站1號、6號出口周邊，及新世界大樓廣場、紅樓前廣場共4區，上路首月為勸...

淡水人口增加 水資中心將擴建第3期

新北市淡水地區近年來汙水量隨著人口逐漸增加，新北市水利局興建淡水水資源回收中心處理汙水問題，第1、2期已營運，第3期廠區...

國道1號林口A南出匝道 擬增右轉匝道

國道1號林口A南出匝道銜接龜山、林口，平面道路車流量大，匝道出口處經常塞車，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡淑君昨天邀相關單...

三倍券北市加碼高中職 最高千元

行政院振興三倍券下月發放，台北市長柯文哲昨日再加碼，北市高中職學生，持數位學生證登錄三倍券，累計消費滿3000元，中央補...

三倍券新北不加碼 侯友宜：小餌釣大魚

振興三倍券7月15日上路，民進黨新北市議員張志豪等人針對三倍券效益，聯合質詢新北市長侯友宜。面對桃園、台北都加碼，侯友宜...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦

新北環保局招考202名環保約雇人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。